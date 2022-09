Naturpod, el producto que frena el deterioro de frutas y verduras, de venta en Amazon

Son unos sobres que contienen arcillas naturales que absorben el gas etileno, principal causante de su maduración, favoreciendo que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo. Naturpod ya se puede adquirir en Amazon disfrutando así de los beneficios que el Marketplace ofrece como disponer del producto en el domicilio pocas horas después de hacer el pedido Desde hoy mismo ya se puede comprar en Amazon uno de los productos estrella con el que se podrá notar que frutas y verduras duran más tiempo. Se trata de Naturpod, unos sobres que contienen unas arcillas naturales que conservan estos alimentos perecederos en óptimas condiciones alargando su vida y conservando sus nutrientes, aroma y gusto intactos. Este tipo de sistema no invasivos, que no desprende substancias, sino que tan sólo absorben, es un plus para la conservación de los alimentos y ahora gracias a su venta en Amazon se puede tener en casa en pocas horas gracias a la agilidad del Marketplace.

"Comercializar Naturpod en Amazon es una manera rápida y directa de llegar a nuestro consumidor final ya que es una plataforma que utilizan más de 180 millones de personas en el mundo en su día a día y estar en ella nos da prestigio como marca", declara Marta Pastor, fundadora de Naturpod. Naturpod se vende también a través de su web en toda España (Península, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla) por 8,90 € + gastos de envío, en un estuche con 3 sobres y cada uno de ellos tiene una duración de un mes. También está presente en 100 puntos repartidos entre Barcelona, su área metropolitana y en Girona.

El etileno, el gran enemigo contra el que lucha Naturpod, es una hormona vegetal que desprenden frutas y verduras en su proceso de maduración y es el principal causante de que los alimentos se deterioren. Cada sobre tiene duración de un mes, se ahorra tiempo y dinero a la vez que se contribuye en la sostenibilidad del planeta. "El objetivo de Naturpod es mantener el ecosistema de la nevera en buenas condiciones y libre de patógenos gracias a la absorción del etileno. Conseguido este fin se crean nuevos hábitos de consumo responsable y de este modo contribuimos con el ODS 12 que quiere reducir al 50% el desperdicio alimentario", afirma Marta Pastor. Así, se hace un uso más eficiente del planeta generando impactos positivos en el cambio climático.

Naturpod es un producto 100% KM0 y reciclable, hecho con materiales con certificado FSC y compostable ya que se puede desechar con los residuos orgánicos. Transcurrido el mes de utilidad del sobre, la arcilla puede usarse como abono para las plantas ya que es compostable.

3 de cada 4 hogares españoles malgastan alimentos lo que supone unos 31,3 kilos por habitante al año según cálculos del Ministerio de Consumo. Cada año 1 ⁄ 3 de la comida producida, equivalente a 1.3 billones de toneladas se tiran a la basura entre el consumidor final y comercio minorista.

Si a ello se le suma que el sector alimentario es el principal responsable del 30% del consumo de energía a nivel mundial y del 22% de los gases de efecto invernadero, el llamamiento al consumo responsable se hace más que necesario.

Acerca deNaturpod

Naturpod es una idea surgida al 2019 pero no fue hasta 2020, en plena pandemia cuando se desarrolló el producto y en 2021 se empezó a comercializar con una inversión inicial cercana a los 100.000 euros. Actualmente se encuentra en un proceso de captación de nuevos inversores que permitan garantizar la viabilidad del proyecto y su crecimiento. Naturpod está elaborado y producido en el área metropolitana de Barcelona y está hecho con materiales libres de plástico y con certificado FSC ya que los sobres y la caja son de materiales que provienen de bosques gestionados de forma sostenible.