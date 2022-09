Reparación y nutrición del cabello con Keratin Europa Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 09:51 h (CET)

El mercado de productos ecológicos y veganos es un sector en alza, el cual se ve potenciado por la mayor concienciación social de cuidar el medioambiente. El aumento en la demanda de productos sostenibles, producidos con ingredientes naturales, sin ser testados en animales, se ha detectado principalmente en el área de la cosmética ecológica, no solo por ser cruelty free, sino también porque ofrece resultados más efectivos.

En este sentido, uno de los mejores alisados veganos en España en estos momentos se puede conseguir con Keratin Europa, ya que su fórmula concentra las propiedades de activos naturales elementales para nutrir y reparar el cabello.

Formulación ecológica certificada: el alisado vegano La composición del alisado vegano europeo está formulada con los mejores ingredientes de origen natural, cultivados y extraídos ecológicamente. La combinación de componentes nutritivos, tales como vitaminas, mantecas naturales y la proteína vegana, potencian la efectividad de la fórmula, al actuar sobre todo tipo de cabellos. A su vez, los ácidos de frutas que contiene, tienen un importante poder antioxidante, como reguladores de la elasticidad e hidratación de las fibras capilares. Además, preservan el equilibrio ácido/base del cabello, desenvolviéndose como aminoácidos naturales.

Entre los ingredientes del alisado vegano europeo, también destacan los extractos a base de ALFA HIDROXI – ACIDOS y técnicas de hidrolizada , principalmente, el aloe vera, componente elemental de Keratin Europa. Las propiedades nutritivas e hidratantes de esta suculenta, estimulan la resistencia y nutren la proteína principal de las hebras capilares. Además de reafirmar la endocutícula del cabello, el aloe vera regula el pH de forma natural, frena la sequedad propia del envejecimiento y ofrece la humectación idónea a todo el pelo.

Esta fusión de elementos naturales en la fórmula madre, dan origen a un producto vegano, cruelty free y ecológico, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y con el Certificado CAAE de cosmética orgánica y natural.

Marca propia de keratina vegana El modelo de negocio de Keratin Europa está especializado en la producción de keratinas y alisados capilares bajo formulaciones veganas, con distribución al por mayor para a emprendedores que busquen llevar a cabo su marca propia de cosmética natural.

Al iniciar un proyecto con Keratin Europa, se abren numerosas alternativas rentables de comercialización o de aplicación del producto a clientes en salones de belleza. La posibilidad de emprender en una marca propia, con un producto avalado y de calidad, es una opción viable incluso para personas que no cuentan con experiencia en el área. Keratin Europa ofrece asesoramiento integral en el desarrollo y el diseño de una marca, así como también en el uso de sus productos.

La compra mínima para iniciar un negocio exitoso comienza con la adquisición de 50 kits de tratamiento de alisado, que pueden promocionarse con el contenido desarrollado por Keratin Europa para redes sociales y páginas web.

Las fórmulas no contienen formol, ni parabenos, sulfatos o siliconas, de modo que es una alternativa 100 % ecológica, para adentrarse en un mercado altamente demandado como el de los productos naturales. Cada trimestre tiene lanzamiento de formulaciones nuevas en nutricosmetica capilar que es otro nicho con gran demanda en el mundo de la cosmética



