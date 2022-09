Llega a Zaragoza el primer GMPP: lo último en depilación y tratamiento de lesiones vasculares y de piel Comunicae

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:06 h (CET) Boclinic se convierte en la primera clínica de Aragón y la segunda de España en disponer de un GentleMax Pro (GMPP), un versátil láser médico de alejandrita y neodimio capaz de depilar en tiempo récord cualquier color de piel, cualquier tipo de vello y en cualquier estación del año, así como tratar eficazmente tanto arrugas como lesiones vasculares y dermatológicas Zaragoza está de moda. No sólo es un imán de turistas debido a sus monumentos, sino que también se ha convertido en una de las ciudades españolas más pujantes en el sector de la medicina estética y un nuevo lugar de peregrinaje casi obligado de aquellos en su entorno que se preocupan por su bienestar y salud.

Esta nueva edad de oro ha surgido gracias a los buenos profesionales médicos en general y médicos estéticos en particular formados en la Universidad de Zaragoza y que, tras una amplia experiencia profesional, se deciden a lanzar clínicas propias y buscan estar a la vanguardia del mercado. Un claro ejemplo de esto último es Boclinic, cuya directora médica, la Dra. Begoña Obensa, explica que "siempre han contado con la tecnología más avanzada en medicina estética", ya que su filosofía consiste en "realzar la belleza natural de los pacientes conjugando la innovación tecnológica con los productos y tratamientos de medicina estética más contrastados científicamente, buscando en todo momento su comodidad y bienestar en un entorno seguro".

Por ello, cuando se enteraron de que el fabricante americano líder en el aparatología láser médicaCandela Medical había sacado un nuevo dispositivo láser con revolucionarias prestaciones, el GentleMax Pro Plus (GMPP, por sus siglas), "no se lo pensaron dos veces y lo adquirieron de inmediato", lo que les ha valido para ser los segundos de toda España y los primeros en Aragón en adquirir esta tecnología.

El GMPP es un dispositivo extremadamente versátil y combina un láser de Alejandrita con otro de neodimio (Nd: YAG). Mientras que con el primero se pueden depilar los fototipos de piel más claros, con el segundo se pueden tratar las pieles más oscuras e incluso las bronceadas. En definitiva, "es apto para todos los tipos de pelo y piel, tanto para hombres como para mujeres de todas las edades y en cualquier época del año". Todo un acierto, sobre todo teniendo en cuenta que hay "un aumento de las consultas para depilación láser debido al aumento repentino de las temperaturas y a la necesidad de sentirse bien con menos ropa". Además, también se puede utilizar para tratar eficazmente lesiones pigmentadas benignas, enrojecimiento difuso y vasos faciales, varices y arañas vasculares, arrugas, lesiones vasculares, onicomicosis… "como veis, ¡es un todoterreno con muchas posibilidades!", señala la doctora.

En cuanto a las diferencia con los anteriores modelos Gentle de Candela, cabe destacar que este nuevo cuenta con más potencia y tamaños de spot más grandes, lo que permite realizar tratamientos más personalizados, eficientes, y rápidos que los modelos anteriores. A ello hay que sumar que dispone de duraciones de pulso más cortas para garantizar un mayor éxito en la eliminación de los vellos finos residuales, que suelen ser los que más se resisten a desaparecer. "Todo esto se traduce en que el tiempo empleado en cada sesión y el número de sesiones totales para algunos tratamientos sean menores, lo que a su vez resulta más cómodo para el paciente", recalca la Dra. Obensa.

