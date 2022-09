Hanne & Diego Amador cantan a Lorca Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Hanne Tveter presenta su segundo singlejunto con Diego Amador “Hvite Hestens Vuggesang – Nana del Caballo Grande”, basado en una poesía de Lorca.

Hanne Tveter lanza su versión del poema de Federico García Lorca “La Nanadel Caballo Grande”, canción dedicada a su caballo cartujano Trovador, cantada a dueto en noruego y español junto con Diego Amador; dos intérpretes únicos uniendo dos idiomas y dos culturas.

Se trata de una propuesta muy personal de la artista, un encuentro con Lorca en la que se acerca al flamenco, viajando a la tierra de Diego Amador (Sevilla), creando esta versión, emotiva y sensible que no deja indiferente a nadie. Diego la acompaña con su piano y su gran interpretación, logrando sacar lo mejor de la artista noruega, “la parte más humilde y sincera”. La intérprete asegura que ha sido muy emocionante trabajar de nuevo con el cantaor andaluz, “una comunicación sin palabras desde lo más profundo del alma”.

La vibrante, aterciopelada e inmensa voz de Hanne Tveter se vuelve a unir a la voz del pianista, cantaor y multi-instrumentista Diego Amador en su nuevo single “La Nana del Caballo Grande”, basado en una poesía de la obra “Bodas de sangre” de Federico García Lorca publicado en 1931. Se trata de una nana popular, una canción de cuna granadina, en la que un jinete lleva a su caballo a beber agua, pero el caballo no quiere beber, ya que el agua está negra y llena de ramas, lo que hace imaginar al lector un final trágico en la historia como al final sucede.



