La importancia del servicio de Programación y Desarrollo a medida para empresas, por NOÁTICA

Para Ángel González, director de NOÁTICA, la automatización y la inteligencia artificial son una realidad para cualquier compañía que busque ganar ventajas competitivas en el panorama digital. Si bien este proceso venía implementándose en diferentes sectores productivos desde hace ya una década, la demanda excesiva de programas informáticos para optimizar la operación in situ o de manera remota, aceleró la automatización corporativa a niveles exponenciales. Es por esto que NOÁTICA Programadores Informáticos se ha propuesto recalcar la importancia de los servicios de programación y desarrollo a la medida de las empresas.

Software de gestión personalizado En el pasado, las empresas debían adaptar sus procesos a los sistemas de gestión de genéricos, ya que el coste de diseñar un software personalizado sobrepasaba el presupuesto de las corporaciones. Hoy en día, con el acceso democratizado a las tecnologías de la información y las diferencias tan marcadas entre una compañía y otra, se hace necesario diseñar toda una red de gestión que se adapte a las especificidades puntuales de cada organización. Por otro lado, para optimizar los procesos y aumentar la productividad también es importante que las empresas cuenten con un desarrollo a medida, de tal manera que todas las tareas puedan realizarse con mayor rapidez, sin sacrificar la calidad en la información administrada por el programa.

NOÁTICA ofrece a las empresas grandes, la posibilidad de actualizar sus sistemas informáticos programados con tecnologías obsoletas, implementando plataformas acordes a sus necesidades de gestión. Esto es posible gracias a los avances en sistemas y aplicaciones API, los cuales permiten crear plataformas más eficientes y menos complejas. Las API son muy importantes, ya que hacen las funciones de traductores digitales al momento conectar los lenguajes de programación de software aparentemente incompatibles, para que todos actúen de manera articulada y ofrezcan soluciones sencillas a los diferentes procesos que hacen parte del ecosistema corporativo de la organización.

Servicios de desarrollo a la medida Los programadores de NOÁTICA se encargan de automatizar todas las tareas de la organización para que los trabajadores no gasten tiempo valioso de su jornada laboral en el uso de herramientas obsoletas que aumenten su carga de trabajo. Estas automatizaciones se parametrizan con los ERP y CRM propios de la empresa, vinculando las plataformas e-commerce con los software empresariales personalizados.

Un ejemplo de los perfiles con los que más trabajan los profesionales de NOÁTICA son los programadores Informáticos. Muchas empresas has decidido tras la pandemia crear una tienda online para maximizar sus ventas. Este nuevo canal de ventas puede ser una gran ventaja competitiva y es tendencia. Sin embargo, para los departamentos de administración y contabilidad pueden ser un verdadero quebradero de cabeza, ya que los pedidos llegan por la forma tradicional en la tienda física y también online. ¿Cómo realizar el control de pedidos, facturación, ingresos, devoluciones y logística? Lo lógico sería pensar que se necesitará de la supervisión de una persona del departamento de administración para revisar los pedidos y todas las gestiones pertinentes.

Sin embargo, los programadores informáticos de NOÁTICA son capaces de automatizar el canal online para que de cada pedido que llegue a través del e-commerce genere en automático la factura que será enviada al cliente vía email y al software de gestión de la empresa, una vez el pedido esté aceptado y cobrado por la pasarela de pagos del banco, validando así el ingreso en la cuenta bancaria y solventando los posibles problemas administrativos.

El desarrollo a medida del área de informática también permite implementar otras soluciones de transformación tecnológica, ligadas al uso de inteligencias artificiales para la clasificación de metadatos o a las exploraciones de realidad virtual e integración a sistemas de comunicación.

Con este servicio de desarrollo a medida, NOÁTICA espera que las empresas de diferentes sectores productivos reconozcan la importancia de contar con un sistema personalizado de gestión corporativa, que les funcione para optimizar sus labores cotidianas. Los interesados solo deben contactar a sus programadores expertos e iniciar con el proceso de diseño y desarrollo de un software que se ajuste a sus necesidades empresariales.



