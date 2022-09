Construyendo futuro, el auge de la nueva vivienda por Grupo Kloos Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El crecimiento del sector inmobiliario es una realidad, este ha sido impulsado por la demanda de viviendas de obra nueva o de segunda mano tras la pandemia y la cuarentena. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas en España ha registrado un aumento interanual de 8 % a julio de 2022. En ese sentido, la oferta de propiedades aún no logra colmar las necesidades de los españoles, por lo que en el último año el precio del metro cuadrado ha subido un 8 %.

En este contexto, la constructora Grupo Kloos destaca por la realización de proyectos de obra nueva, reformas integrales de viviendas y rehabilitaciones de edificios. Esta empresa sostiene un fuerte compromiso con el crecimiento económico del país, empleando proveedores locales y apuntando a que las viviendas cumplan con los requisitos de calidad necesarios, sean sostenibles y que sean eficientes en materia energética.

Viviendas de obra nueva a precio récord Según el Colegio de Registradores de España, el precio del metro cuadrado de los inmuebles de obra nueva, que en el segundo trimestre de 2022 alcanzó los 2.035 € de media, está en niveles récord desde 2010. En parte, esto se explica por la inflación que ha afectado a los materiales de construcción y por la falta de mano de obra especializada. Además, la oferta de obra nueva todavía no ha llegado a equiparar a la demanda.

En particular, en ciudades capitales como Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián o Palma de Mallorca el valor del metro cuadrado oscila actualmente entre los 2.951 y los 4.992 €, con alzas anuales de hasta el 12 % a julio de 2022. Si bien el contexto actual está marcado por la incertidumbre que generan la guerra en Ucrania y la inflación, distintos analistas consideran que el ciclo de crecimiento del mercado inmobiliario español aún no ha tocado su techo.

Por otra parte, la rehabilitación de edificios también es una actividad en expansión. En parte, esto se debe a que el Gobierno Español ha recibido una importante partida presupuestaria de parte de la Unión Europea con la que se planea rehabilitar 1,2 millones de viviendas para el año 2030. Uno de los objetivos centrales de este plan es conseguir edificios más eficientes y sostenibles.

Grupo Kloos: proyectos de viviendas de obra nueva y rehabilitación Impulsada por sus accionistas y liderada por Manuel Vega-Leal Ordóñez (CEO), la constructora Kloos desarrolla proyectos de obra nueva y de rehabilitación que apuntan a lograr una mayor sostenibilidad, a crear empleo de calidad y a fomentar la economía circular.

“La honestidad, la integridad y la profesionalidad en nuestras acciones forman parte esencial de nuestros valores”, ha dicho Manuel.

En un contexto de crecimiento del sector inmobiliario, los proyectos de viviendas de obra nueva y rehabilitación que desarrolla la constructora Kloos cumplen con altos estándares de calidad, y asegura que su oportunidad existente en el mercado es tratada desde un ángulo más comprometido y sostenible, tanto en obra nueva como en reforma, un enfoque que los caracteriza como una empresa que antepone el impacto positivo en cualquier proyecto en vista de que están «construyendo» el futuro en el que la sociedad quiere vivir.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.