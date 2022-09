Asiento de moto confort disponibles en JM – FUNDAS Emprendedores de Hoy

Tener un asiento de moto confort es algo que deben procurar todos los conductores, ya que con eso se garantiza que los viajes y recorridos no serán un dolor de cabeza.

Muchas personas no le dan prioridad a esta parte de la moto aún sabiendo que sobre ella descansa todo el peso del cuerpo. Lo más recomendable para deslizarse cómodamente en el vehículo de dos ruedas es optimizar la comodidad del asiento.

Esto es posible gracias a lugares como JM – FUNDAS, una empresa especializada en fundas y acabados confort, la cual ofrece una atención personalizada a ciudadanos de toda España.

Asientos de moto confort gracias a aliados como JM – FUNDAS Cuando se hacen largos recorridos en motocicleta es cuando las personas se dan cuenta de la importancia de tener un asiento de moto confort. Aquellos que son duros e incómodos pueden generar fuertes dolores en el cuerpo, sobre todo en el coxis y en la zona sacra y lumbar.

Pensando en las necesidades de los conductores, JM – FUNDAS pone a disposición fundas de asiento y acabados confort para asientos de moto que resultan perfectos para que los viajes sean de completo disfrute tanto para el conductor como para su acompañante.

La mencionada compañía ofrece un servicio integral de la más alta calidad que incluye la aplicación de acabados confort a los espumados de asiento de moto con espumas viscoelásticas, un producto con muchos beneficios. Uno de las principales es que mejora la amortiguación del cuerpo y la postura. Además, este material se caracteriza por la durabilidad, por lo que no es necesario reemplazarlo continuamente.

En este lugar se adaptan a los gustos, necesidades y requerimientos de la clientela, pues cada individuo puede elegir cómo quiere que luzca su asiento en cuanto a tamaño, acabado, colores, etc.

Otros datos que hay que saber sobre JM – FUNDAS En JM – FUNDAS se amoldan a las exigencias de cada uno de sus clientes, es por ello que les brinda la posibilidad de personalizar las fundas de asientos para motos bien sea agregándoles bordados, bolsillos, colores específicos e impermeabilizándolos.

Además de hacer el reemplazo del espumado por uno más cómodo, pueden colocar en el asiento un soporte lumbar, rebajarlo, incrementarlo, elevarlo, estrecharlo, ensancharlo o alargarlo. Cabe destacar que todos los asientos y fundas de asiento son impermeables y antideslizantes.

La empresa puede recoger los asientos a domicilio de forma gratuita. Los trabajos se hacen en un tiempo aproximado de 7 a 10 días. Adicionalmente, tienen un servicio de cambio de asiento para que el conductor no se quede ni un día sin su moto. Para mayor información es necesario acceder a la página web de JM – FUNDAS, donde detallan todo lo que hacen. Asimismo, en la plataforma están todos sus canales de contacto.



