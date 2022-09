Bernardo Eucario Moreno León creó una de las mejores aerolíneas de México Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Bernardo Eucario Moreno León es un reconocido empresario que con dedicación convirtió a su empresa, la aerolínea Redwings, en una de las más reconocidas, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente, ofreciendo a los clientes el mejor servicio para hacer de sus vuelos una experiencia única e inolvidable.

Decidió seguir el legado familiar, pero marcando la diferencia al colocar su toque personal, para que todos los usuarios del país que deseen adquirir un servicio de vuelos puedan conseguirlo a un precio accesible.

Cabe destacar que hoy Redwings se posiciona como una de las mejores aerolíneas, gracias al desempeño y al esfuerzo de Moreno León en el proceso de desarrollar e impulsar cada día más la compañía.

A lo largo de 12 años, Redwings se ha consolidado en la aviación ejecutiva como la empresa más innovadora y una de las más grandes del país. Actualmente, Redwings cuenta con una flota de 8 aviones (jets y helicópteros) y con más de 40.000 horas de vuelo a destinos en todo el continente americano y Europa. Además, posee una de las certificaciones más importantes en seguridad a nivel mundial: Wyvern, que asegura la calidad del servicio.

Redwings se especializa en la administración de aeronaves, vuelos personalizados, comercialización, soporte técnico y operativo, asesoría de compra y venta, así como la más amplia gama de aeronaves a su completa disposición.

Bernardo Eucario Moreno León, empresario con gran pasión para el trabajo Bernardo Moreno León es un empresario comprometido, tenaz y constante. Sus pensamientos siempre lo han llevado a marcar la diferencia y a superar obstáculos para seguir el crecimiento con la aerolínea, que se convirtió en su pasión y con la cual ha logrado ser reconocido.

No se puede decir que durante el transcurso de su vida no haya pasado momentos difíciles, pero cada adversidad le ha enseñado a ser mejor como persona y como empresario, superando cada tropiezo para ocupar el puesto donde actualmente se encuentra.

Ofrece un servicio totalmente eficiente Moreno León es un constante innovador en cuanto a servicio se refiere para el disfrute de todos los usuarios que deseen viajar nacional e internacionalmente a precios accesibles y óptimos.

El piloto ha pasado momentos difíciles en todo el proceso de crecimiento y formación de Redwings, pero, a pesar de las adversidades, sigue adelante, logrando hoy en día posicionarse y crear una aerolínea reconocida en México y muchos más países.



