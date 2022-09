MercApp, una herramienta que ayuda al pequeño comercio con la venta online Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las aplicaciones de mensajería instantánea son muy usadas porque proporcionan una comunicación rápida y oportuna.

Conociendo su implantación entre los usuarios, MercApp es un sistema de venta online que permite crear una tienda por WhatsApp que ayuda al pequeño comercio a vender más en menos tiempo.

La digitalización es una necesidad que tienen las empresas a nivel nacional, en concreto, las pymes aprovechan las nuevas tecnologías para crecer sus ventas. Por este motivo, generar y utilizar esta app es completamente gratuito.

La digitalización ayuda al pequeño comercio Existen diversas alternativas para generar una plataforma en línea, pero las que trabajan con las mensajerías instantáneas ofrecen la inmediatez que otro sistema no puede brindar. MercApp es una aplicación directa desde WhatsApp o Telegram para crear una tienda en línea. Sus funciones están destinadas a pequeñas y medianas empresas, así como a diversos tipos de negocio, ya que cuenta con diferentes herramientas para controlar el inventario, añadir imágenes de los productos y facilitar la comercialización.

También conocido como Im-commerce, es todo el proceso de venta digital que se ejecuta por esta mensajería y que por medio de sus funciones permite vender en cuestión de minutos. La aplicación ofrece la posibilidad de mantenerse en contacto directo con el cliente, gestionar la atención de forma eficiente y administrar los procesos de manera sencilla. Además, esta red implementa diferentes tipos de pago directo, los cuales dependen del país de origen, así como los métodos internacionales que acepta el proveedor.

WhatsApp permite crear una plataforma de venta online Una de las características de MercApp es que felicita sus procesos, no solo en la página de venta, sino también al crear el espacio digital. Según lo que establece en su plataforma, para crear una tienda se envía la información al chat deWhatsApp, especificando el nombre de la persona encargada, el de la empresa, dirección, código de colectivo y logo. En este punto, solo falta generar los productos, con la misma metodología, se envían las especificaciones y el precio para subirlo en el sistema.

Si la compañía controla un stock más amplio, se agregan a través de Excel, esto evita el protocolo de colocarlos por unidad.

En la web se encuentra el número de WhatsApp para iniciar el proceso de creación; por su parte, @mercappbot es el bot que se emplea en Telegram para comenzar a ejecutar las funciones. Generar una plataforma de digitalización de venta es más sencillo con aplicaciones automáticas como MercApp, cuyo objetivo principal es ayudar al pequeño comercio.

Todo el proceso es tan sencillo, que solo se debe saber utilizar WhatsApp, sin conocimientos informáticos y sin necesitar a un experto. Tener una tienda online no puede ser más fácil con MercApp.



