Pendientes de oro, complementos elegantes para cualquier ocasión

Los pendientes de oro tienen una historia milenaria; sin embargo, siguen siendo los accesorios de joyería por excelencia para las mujeres de todo el mundo.

A muchas las acompañan desde pequeñas, y complementan sus outfits a lo largo de sus vidas. De eso es consciente el equipo de El Rubí Joyeros, donde mantienen una completa colección de este tipo de joyas para todas las mujeres. Enfocados en complacer cualquier tipo de gustos, para todas las edades, tienen un catálogo de diseños que van desde lo clásico hasta las últimas tendencias de moda.

Pendientes de oro en la colección de El Rubí Joyeros Los expertos de esta tienda online de joyería aseguran que, si hay un complemento que no puede faltar en ningún look, esos son los pendientes. Estas piezas enmarcan el rostro y complementan hasta el peinado. Por ello, además del material precioso que se use para su elaboración, el diseño es fundamental para aportar elegancia a la apariencia.

Para esta temporada, el equipo de El Rubí Joyeros ha decidido seguir apostando por la tendencia minimalista que ha ganado protagonismo en los últimos tiempos. Destaca su línea de pendientes de oro complementados con piedras semipreciosas. Uno de los modelos más populares es el pendiente de oro con esmeralda oval y circonita engastada al ras; también tienen una versión de este modelo, pero con zafiros.

En la misma línea, venden piezas que están adornadas con piedras como malaquitas, nácar, ojo de tigre y granate. Para las novias tienen una colección elaborada con oro blanco y que complementan con perlas y circones. Aseguran que con la línea de novias han logrado conjugar un estilo clásico con un diseño innovador.

Nuevas y atrevidas formas El taller de diseño de El Rubí Joyeros también ha incluido en su catálogo propuestas más atrevidas y contemporáneas, apropiadas para espíritus más retadores. Entre esos diseños destacan el pendiente de oro bicolor con entrepiezas y el de oro amarillo con abalorios. En la colección llaman mucho la atención el modelo rectangular y el de aros contrapeados.

Dos modelos largos han causado sensación esta temporada. Uno de ellos es el modelo Óvalos, que presenta en cada pieza dos de estas figuras en forma de cascada. El segundo es el que combina círculo y tramo, ideal para un look juvenil, pero al mismo tiempo elegante. Ambos son muy apropiados para atuendos que dejen el cuello al aire, con escotes profundos al frente o a la espalda.

El equipo de la tienda de joyería online asegura que en cualquier ocasión los pendientes de oro siempre ayudarán a reforzar la personalidad. Destacan que también tienen pendientes de oro para hombre. El Rubí Joyeros invita a aprovechar los descuentos que están ofreciendo para adquirir piezas que se podrán lucir en estos últimos meses del año.