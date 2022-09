Quota, el aliado perfecto para el alquiler de viviendas Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 15:30 h (CET)

Llevar a cabo un alquiler no es tarea fácil para nadie en el mercado inmobiliario.

Tanto el inquilino como el propietario y el gestor encargado tienen que lidiar con una serie de situaciones e inconvenientes para poder concretar de manera exitosa el alquiler de viviendas. En este contexto, se presenta el nacimiento de Quota, la start-up capaz de dar soluciones tecnológicas efectivas en el alquiler inmobiliario.

El inicio de una start-up de soluciones tecnológicas para el sector inmobiliario En febrero del año 2021 fue fundada la start-up Quota por Giovanni Buono y Jesús Ramos con el propósito de ofrecer una solución en el alquiler de viviendas por medio de la tecnología. Para iniciar en el mercado, esta empresa recibió el apoyo de Demium, una compañía que asesora e invierte en las start-ups del ecosistema emprendedor español.

Rápidamente, formaron un tándem activo y dinámico que exploró oportunidades en el sector FinTech y PropTech, y que fue impulsado por la incubadora como uno de los equipos más rápidos y prometedores del año.

A principios de mayo de 2021, terminaron el primer MVP de nuestra plataforma digital, lo que les permitió establecer relaciones con más de 20 agencias inmobiliarias de Madrid y confirmar su interés en utilizar los productos y servicios de Quota.

En junio de 2021, presentaron su primer pitch frente a Think Bigger Capital (ahora Demium Capital), en busca de inversión pre-semilla que permitiera lanzar el desarrollo del producto (desde el punto de vista legal y tecnológico) y ampliar el equipo. Think Bigger Capital dio luz verde a una inversión inicial de 100.000 euros durante el verano de 2021, que posteriormente fue acompañada por varios Business Angels y socios industriales desde enero de 2022 hasta la actualidad. Con las inversiones recibidas el equipo creció, y pasaron de las dos personas al inicio del proyecto a las ocho que lo conforman en el presente, disponiendo del presupuesto necesario para su actividad.

Desde el inicio, establecieron contacto con varios socios industriales a nivel español y europeo en busca de opciones para desarrollar los novedosos productos que tenian en mente. A finales de 2021, recibieron una oferta para uno de ellos por parte de uno de los proveedores de seguros de impago más importantes de España (y una de las matrices más importantes en Europa), lo que les permitió realizar el lanzamiento comercial con la llegada del nuevo año (y planificar una posterior expansión a otros países europeos).

Los certificados digitales de Quota ofrecen seguridad en el alquiler de viviendas En muchos casos, los propietarios de viviendas exigen garantías muy elevadas, como el adelanto de hasta 5 mensualidades al iniciar un contrato. Todo esto dificulta el acceso a un alquiler, no solo para quien desea alquilar una vivienda, sino para el mismo propietario que desea entregar su propiedad a personas que puedan cumplir fielmente con el pago de la mensualidad. Es por esta razón que con el nacimiento de Quota se presenta un servicio que permite conciliar los intereses de ambas partes sin que salga ningún afectado en el proceso. Con este servicio, la empresa elimina los gastos iniciales de alquiler para el inquilino permitiéndole alquilar en condiciones justas. De igual modo, proporciona al propietario la protección de sus bienes frente a diferentes situaciones de riesgo en el alquiler, todo esto a través de tecnología avanzada.

Los principales servicios que ofrece esta start-up son el QuotaScore y QuotaProtect. El primero es un certificado digital que identifica a las personas como inquilinos de calidad para que la búsqueda de alquiler sea más sencilla. Por otra parte, el QuotaProtect actúa como un aval digital para los propietarios, lo cual les asegura obtener una garantía adicional en el contrato de alquiler sin necesidad de exigir grandes cantidades de fianza y depósito. Sin embargo, Quota también presenta soluciones para los profesionales del sector que les ahorran tiempo y esfuerzo en la búsqueda de inquilinos adecuados. Para ello, presentan herramientas digitales como el scoring instantáneo y avanzado, validación de ingresos y comprobación de morosidad, todo adaptado a cada caso para cerrar contratos de calidad.

Con el nacimiento de Quota surge en el mercado una compañía capaz de solucionar rápidamente los obstáculos financieros, de seguridad y confianza que se presentan en el mercado inmobiliario bajo metodologías tecnológicas de vanguardia.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Quota, el aliado perfecto para el alquiler de viviendas Diferentes tipos de bicicletas estáticas y de elípticas, en la tienda de Johnson Fitness & Wellness Reformar una vivienda pequeña. ¿Qué se debe tener en cuenta? Las diferentes experiencias para vivir en las grandes villas de ISholidays.com Cadena acero inoxidable y otros accesorios náuticos en la tienda online Nova Argonautica