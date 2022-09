¿Qué caracteriza al café de especialidad de Café Ciano? Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:56 h (CET)

La popularidad del café a nivel global se debe a su sabor particular, sus propiedades antioxidantes y su contribución a la activación mental, disipando el sueño. Sin embargo, hay una nueva tendencia en el consumo de este producto, en la cual cada vez más personas se interesan por esas características singulares de cada variedad, el café de especialidad. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua.

Cada día más compañías especializadas en el sector, como Café Ciano, disponen de variedades de café de especialidad de diferentes orígenes como Colombia, Brasil, Burundi, El Salvador, Perú y Etiopía, entre otros.

¿Qué es el café de especialidad? El café de especialidad es una denominación que se otorga solo a aquellos que, tras una evaluación realizada por un catador calificado “Q Grader”, obtienen una puntuación de 80+ sobre 100. Esta puntuación se rige por unos estándares globales establecidos por la SCA (Specialty Coffee Association). Para que un café consiga esta puntuación deberá cumplir unos requerimientos tanto de apariencia, aroma y sabor. Una prueba realmente exigente.

Además, cada café de especialidad irá acompañado de una ficha detallada donde se podrá encontrar su origen, incluyendo país y región; el productor, bien sea la finca, la cooperativa o el agricultor; la altura donde se cultivó; la variedad; el proceso que se le ha dado; las notas de cata, y los datos referentes a su tueste y envasado.

Esta bebida de especialidad resalta por su aroma, la ausencia de defectos en su sabor y por ser el predilecto por catadores profesionales a nivel internacional. Café Ciano cuenta con una propuesta centrada en estándares de calidad altos y en un enfoque sostenible. Presentaciones como “El Vergel” de Colombia se han cultivado en el departamento de Risaralda, en pleno eje cafetero del país sudamericano con un proceso de lavado y secado en camas africanas y cultivo en 1850 msnm. El proceso es distinto para otras referencias como “Hansel & Gretel Blend Estacional”, “Burundi Masha” o “MT. Kenia AB”.

La preparación de un buen café en casa No hay una única forma de elaborar el café de especialidad, se habla de un producto agradecido que se puede disfrutar sin salir de casa. En el blog de Café Ciano es posible aprender, conocer y perfeccionar métodos variados para su extracción.

Los expertos de la compañía dan prioridad a la frescura y calidad del grano en el momento de tostarlo para proceder a su elaboración, siempre con agua mineral sin rastro de sabor, con el objetivo no alterar el aroma. Recomiendan disfrutar todos los pasos, desde el aroma del café recién molido, hasta los sabores que se pueden encontrar en una taza de café.

En todo el mundo se consumen a diario aproximadamente 3 mil millones de tazas de esta bebida, lo que la convierte en parte de la rutina de personas de todos los continentes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.