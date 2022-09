Todo sobre el tratamiento de carillas dentales en esta clínica dental de Chamartín Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:37 h (CET)

Muchas personas tienen problemas como dientes astillados, un tono amarillento o bien unas piezas dentales de un mayor tamaño que otras.

Existen un montón de problemas estéticos, los cuales pueden tener una fácil solución: el tratamiento de carillas dentales. Para aquellos que no estén familiarizados con esta solución, los especialistas de DeltaDent, una clínica dental situada en Chamartín, explican todo sobre este tratamiento y los diferentes problemas que resuelve.

Las carillas dentales: la solución estética a distintos problemas En DeltaDent, explican que las carillas dentales consisten en finas láminas que se adhieren a la superficie frontal de un diente. Eso sí, para poder realizar este tratamiento, es necesario que el paciente cuente con suficiente esmalte en sus piezas dentales.

Entre los problemas que solucionan se pueden encontrar:

Las manchas. Las personas, a lo largo del día, consumen gran variedad de alimentos, de los cuales muchos pueden contener niveles altos de pigmentación, repercutiendo así en que aparezcan manchas en los dientes con un tono amarillento u oscuro.

Grietas. Algo que también pueden ocultar las carillas dentales son las pequeñas grietas que existan en los dientes. Como beneficio adicional, también pueden agregar algo de estabilidad y evitar que las pequeñas grietas se conviertan en grandes problemas.

Espacios entre los dientes. ¿Existe un gran hueco entre alguno de los dientes? Si es el caso, es un problema que se suele solucionar con un tratamiento de ortodoncia, pero si se trata de una pequeña brecha, las carillas pueden ser de mucha utilidad.

Estas están diseñadas a la medida de la boca del paciente, y los dentistas expertos de DeltaDent las emplean para corregir defectos percibidos, como es el caso de los pequeños espacios entre los dientes.

Dientes desalineados. Siempre y cuando los dientes no estén muy torcidos, de manera que causen daños, se pueden disimular esas pequeñas desviaciones dentales con las carillas dentales.

Dientes desgastados. Las personas continuamente trituran alimentos con la ayuda de los dientes y, después de toda una vida de masticar, estos comienzan a desgastarse con el tiempo. Los dientes desgastados pueden contribuir a hacer que la gente luzca más mayor de lo que es realmente. Las carillas son una forma de hacer retroceder el tiempo y dar una apariencia más juvenil.

Decoloración. Junto con el desgaste, los dientes también cambian de color con el tiempo. La capa exterior del esmalte se vuelve más delgada, lo que conlleva que comience a estar expuesta la dentina, la cual tiene un tono amarillo o grisáceo.

Esto es algo que se puede disimular sin problema alguno con el tratamiento de carillas dentales.

Dientes pequeños o cortos. ¿Algunos de los dientes tienen un menor tamaño o bien son más cortos en comparación con otros? Muchas personas están en esta situación, por eso mismo, se suele utilizar este tratamiento para poner solución a este problema.

Las personas que tienen alguno de estos problemas no tienen por qué preocuparse, ya que los expertos de esta clínica dental de Chamartín estarán encantados de ayudar. Además, explican cómo realizan este procedimiento en DeltaDent.

En qué consiste el procedimiento de las carillas dentales Una vez en la clínica DeltaDent, sus dentistas de Chamartín estudian cada caso para brindar un asesoramiento completo y solventar todas las dudas que puedan surgir.

La primera consulta se dedican a explicar en profundidad todo sobre el procedimiento y cómo se va a realizar. También toman las medidas de los dientes del paciente para poder fabricar sus carillas dentales.

Posteriormente, en la segunda consulta, se comienza con el procedimiento puliendo ligeramente la superficie de los dientes para reducir aproximadamente medio milímetro el esmalte, esto es necesario para la colocación de las carillas dentales. Al finalizar el pulido, se procede a colocar las carillas, las cuales tienen una tonalidad semejante a la de los dientes.

Después de asegurarse de que el ajuste y el color de las carillas dentales, son del agrado del paciente, se emplea una luz especial para endurecer el adhesivo.

Con este proceso tan sencillo, en DeltaDent consiguen solucionar todos estos problemas estéticos para empezar a lucir una sonrisa espectacular.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.