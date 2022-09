Earthster, la nueva aplicación digital para hacer Life Cycle Assessment más rápido y fácil, y sus fundadores Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:30 h (CET)

El impacto ambiental que generan las empresas es una variable que cada vez tiene más fuerza en los análisis de los procesos productivos.

Organizaciones mundiales como la ONU han recomendado a los paises disminuir sus índices de contaminación, con el objetivo de garantizar un planeta en buenas condiciones para las futuras generaciones. Para lograrlo, es necesario implementar cambios estructurales en todos los procesos de las compañías, con el fin de disminuir su impacto ambiental. Sin embargo, muchas veces las empresas no tienen conocimiento sobre el proceso para medir el nivel de contaminación que generan (LCA), o carecen de los recursos y tiempo para llevar a cabo grandes consultorías que consumen sus recursos. He aquí donde la necesidad de un software de medición, intuitivo, económico, e iterativo se hace relevante.

Earthster, una compañía que estudia las cargas medioambientales en la industria, ha desarrollado una herramienta de medición de software as service, capaz de diagnosticar los niveles de contaminación de cada uno de los procesos productivos de las organizaciones. El software está basado en el proceso de Life Cycle Assessment o LCA. Esta aplicación permite reconocer y mapear los otros agentes contaminantes en la producción, y también contabiliza los impacts ambientales de los proveedores en conjunto con logística y otros elementos, en una sola plataforma. Esto facilita el proceso de hacer LCA, genera una perspectiva completa de la organización con un diagnóstico preciso y hace el proceso eficiente consumiendo menos recursos de la compañía.

Hacer el diagnóstico de contaminación industrial con esta tecnología La herramienta nace del trabajo mancomunado de los tres fundadores de Earthster, el Dr. Daniel Collado Ruiz, el Dr. Greg Norris y Antti Kosunen. El Dr. Norris y el Dr. Ruiz son expertos en eco innovación y gestión de herramientas LCA, mientras que Kosunen es un especialista en Corporate Metrics.

Desde su campo de acción, cada uno de ellos realizó aportes importantes para el desarrollo de este software, buscando que las empresas tuviesen una herramienta de medición intuitiva y potente que les permitiera conocer la realidad del impacto medioambiental de sus procesos productivos. Earthster goza del respaldo de entidades académicas de prestigio como Harvard University y la Universidad Politécnica de Valencia, dado que dos de sus fundadores son profesores e investigadores de ambas instituciones.

Con la herramienta digital para el Life Cycle Assessment de Earthster, las empresas tendrán la posibilidad de medir de manera más rápida y eficiente los impactos que tiene su actividad en los ecosistemas circundantes, en el medioambiente y en la salud de las personas. Su potente capacidad basada en la base de datos ECOINVENT ayuda a calcular la cantidad de material utilizado en los procesos de producción y a reconocer el volumen de residuos que se expulsan a la atmósfera o se desechan en tierra, al igual que el consumo de energía. Estos valores son fundamentales para implementar cambios en los procesos, de tal manera que las empresas reduzcan su impacto ambiental de manera efectiva.

En qué consiste el LCA para empresas Este software es más eficiente que otros programas de medición de agentes contaminantes, ya que no solo se enfoca en la medición de las emisiones de dióxido de carbono, sino que engloba todo un panorama de procesos que generan impactos medioambientales. Su diagnóstico es mucho más certero y cercano a la realidad, por lo cual le permite a las empresas tomar medidas más eficientes para hacer frente a la contaminación generada en sus procesos.

Por este motivo, Earthster y sus fundadores invitan a todas las compañías a que contraten una herramienta de medición completa como su software para hacerLife Cycle Assessment.



