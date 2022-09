Salou acoge un evento que reúne a los más importantes creadores de contenido de viajes de España Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:34 h (CET) Se trata de una formación de alto rendimiento con ponencias de primer nivel y talleres a la que asistirán casi 100 invitados. El evento, ´IATI Academy & friends´, que está organizado por IATI Seguros y cuenta con la colaboración del Patronato Municipal de Turismo de Salou, se celebra este fin de semana 1 y 2 de octubre Ya no hay dudas que la formación en el siglo XXI es más importante que nunca. Mucho más cuando se habla de entornos tecnológicos y digitales. En este contexto nace ‘IATI Academy & friends´, un evento de formación de alto rendimiento que reunirá este fin de semana en Salou (Tarragona) a los más importantes creadores de contenido de viajes de España, que suman más de 3,5 millones de seguidores en redes sociales.

En total serán casi 100 invitados los que asistan a diferentes ponencias y talleres de primer nivel, impartidos por algunos referentes del sector en el Teatre Auditori de Salou (TAS). En las jornadas participarán Soraya Castellanos, Líder de mercado para España de Tik Tok, o Daniel Nuñez, Product marketing manager de Meta (Facebook o Instagram, entre otros) para hablar de hacia dónde van las redes sociales. También intervendrá Alfonso Alcántara, uno de los conferenciantes motivadores más importantes de España. Para la tarde se han previsto varios workshops a cargo de Amparo Cantalicio, experta en marketing digital, Phil González, creador de la comunidad Igers, y José Luis Losa, experto en comunicación personal. En el acto también participarán los artistas locales del Art Club Salou.

Esta novedosa iniciativa está organizada por IATI Seguros, pioneros en la contratación de seguros de viajes on-line y en la apuesta por los creadores de contenido de viajes en España. "Tenemos un claro compromiso de apoyo al talento y a la excelencia en la comunicación digital de viajes. Solo apostando por la formación de calidad, como hemos hecho con el proyecto IATI Academy, se puede seguir creciendo", finaliza Alfonso Calzado, CEO de la empresa.

Por su parte, el alcalde y presidente del Patronato de Turismo de Salou, Pere Granados, ha destacado la importancia de la comunicación digital en el sector turístico para llegar a diversos targets o públicos objetivos. Asimismo, ha agradecido que se haya escogido la capital de la Costa Daurada para la organización del encuentro.

Esta agenda académica se completa durante el fin de semana con varias actividades organizadas por el Patronato Municipal de Turismo de Salou, colaborador del evento. El viernes será la cena de bienvenida en el Club Náutico Salou. Para el sábado por la noche se ha preparado un cóctel en Flash Back, el restaurante de la sala de fiestas más emblemática de la provincia. Para el domingo está previsto que los creadores de contenidos conozcan la ciudad en un paseo panorámico en el trenecito turístico y disfruten de una actividad saludable al aire libre en una de las playas más icónicas del municipio: la Playa Llarga. Por su parte, los participantes se alojarán en el Hotel Blaumar, el Hotel Casablanca y el Hotel Regente Aragón.

La web oficial del evento del proyecto: https://www.iatiacademy.com/

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje onlinetras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

