Desgarradora y esperanzadora: así es 'Fríos pétalos de esperanza', la primera novela de Carlos Molina Aranda Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:38 h (CET) El escritor presenta un relato perfectamente documentado en el que los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX y las adversidades que estos conllevan serán los impulsores de un viaje inolvidable El autor Carlos Molina Aranda se embarca en el mundo de la literatura con Fríos pétalos de esperanza, una desgarradora novela histórica ambientada en la primera mitad del siglo XX.

La obra narra la historia de Joan Dalmau, un joven catalán que, influenciado por los ideales de su madre y en un entorno de fuertes convulsiones políticas y sociales, y con la economía dominada por parte de la burguesía industrial y comercial, se verá envuelto en los conflictos bélicos de su tiempo: la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial.

El escritor muestra, con una documentación detallada y desde una perspectiva desconocida por muchos y vivida por otros tantos, la realidad del horror de la guerra, del exilio, de la persecución, del miedo y de la desesperación, pero también de la lucha por la libertad y la recuperación de la esperanza. Todo ello en diferentes escenarios como Barcelona, Francia o Rusia, a los que los lectores podrán viajar a través de los ojos del protagonista.

"El tratar de transportar al lector a cada escenario requería una minuciosidad en la descripción que comportaba un estudio profundo de los mismos. A esto había que añadirle que la historia se desarrolla hace casi un siglo y en ubicaciones muy alejadas la una de la otra. Todo ello resultó ser un reto complicado pero muy satisfactorio".

Carlos Molina Aranda no solo retrata la sociedad española de la época, la valentía y fortaleza de la clase baja contra la opresión laboral de la burguesía emergente y el sufrimiento de miles de familias por la muerte de sus seres queridos debido a su ideología. También lo hace de una Europa sumergida en una crisis donde la imposición de la voluntad nacionalsocialista provocará temor, pero también el levantamiento y la unión de los pueblos en defensa de sus libertades.

"La intención era la de transmitir que dos personas tan alejadas tanto geográfica como culturalmente podían albergar sentimientos, pasiones y deseos comunes como idea de la similitud en lo esencial de todo ser humano más allá de su raza, morfología o color de piel".

Una novela que mezcla la antítesis de la crudeza con la ternura y de la muerte con la vida, y que demuestra quién tiene el verdadero poder entre la tiranía y el amor.

Los lectores viajarán a una de las épocas más oscuras de la historia debido a la maldad humana de la mano de unos personajes con los que no podrán evitar empatizar.

Carlos Molina Aranda demuestra que, por muy distintos que sean los orígenes culturales de las personas, todas tienen un mismo deseo: hallar la paz y la felicidad.

"Espero y deseo que disfruten de la obra. Y para lograrlo no se me ocurre mejor forma que la de dejarse llevar por la historia y sus personajes. Unos personajes que gentilmente les abrirán las puertas de la obra de par en par y les darán la bienvenida a un pasado reciente, a veces oscuro y en otras ocasiones, luminoso y esperanzador, y durante el que siempre se verán acompañados. Un viaje al pasado en el que a veces se verán confortados y abrazados, pero en otros momentos se sentirán brutalmente empujados a través de la máquina del tiempo a otros escenarios y realidades que sus propias mentes construyan".

Ciertamente, una obra sobre el pesar, la esperanza y el perdón muy necesaria y de obligada lectura.

Fríos pétalos de esperanza está disponible en Amazon.

Vídeos

«Fríos pétalos de esperanza», de Carlos Molina Aranda



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Atos obtiene la certificación ‘Europe’s Best Workplaces’ de Great Place to Work® NeWind Foods participa en Conxemar por segundo año consecutivo Las puertas automáticas, protagonistas para la adaptación al Decreto de Ahorro Energético Iberik Hoteles participa en la próxima edición de Termatalia El 75% de los trabajadores demanda más flexibilidad, ¿qué es el Fractional Work?