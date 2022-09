Sorare se asocia con Plan A para convertirse en la primera compañía de gaming neutra en emisiones de carbono Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:42 h (CET) Sorare ya ha reducido su huella de carbono en un 99% gracias a la migración de una gran parte de transacciones a Layer 2 de la red blockchain de Ethereum Sorare, el juego de deportes fantasy internacional, anuncia un acuerdo con Plan A, la organización líder responsable de descarbonización y de reporting ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), en el que ha contado con la asesoría de uno de sus inversores, Blisce, experto en este campo. El objetivo de la compañía, que ya ha reducido su huella de carbono corporativa en un 99% al haber migrado la mayor parte de sus transacciones a la Layer 2 de Ethereum -mucho más eficiente en cuanto a consumo energético- es alcanzar a largo plazo las cero emisiones netas de carbono (net-zero).

Sorare utiliza tecnología no fungible para permitir a sus usuarios coleccionar, intercambiar y jugar con cartas digitales de jugadores reales almacenadas en el blockchain Ethereum, una tecnología que, si bien garantiza los más altos niveles de transparencia y seguridad, también suele asociarse con un alto impacto medioambiental ya que consume grandes cantidades de electricidad. Precisamente, Sorare se ha asociado con Plan A para abordar estos retos mediante el reporting automatizado de sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 a partir de 2022. También desarrollará e implementará una estrategia de descarbonización a largo plazo mediante, por un lado, la reducción de emisiones en su cadena de valor y, por otro, la inversión para compensar las emisiones de carbono inevitables o que no puedan ser reducidas a partir de este año.

La compañía se compromete a seguir reduciendo sus emisiones, y aprovechará la plataforma de IA de Plan A para entender los puntos negros de su operativa en cuanto a emisiones y establecer objetivos de descarbonización a largo plazo, como la introducción de políticas de movilidad más verdes, con la reducción de los viajes de negocios, y una mejor selección de sus proveedores para reducir sus emisiones relacionadas con el transporte y el trabajo de oficina.

"Sorare es una empresa creada para tener impacto en los aficionados a los deportes, los jugadores y los equipos. Con el crecimiento de nuestra plataforma y nuestra comunidad, queremos asegurarnos de que lo estamos haciendo de manera responsable y sostenible. Ya hemos reducido nuestra huella de carbono corporativa en un 99%, pero sabemos que podemos hacer mucho más. Nuestro objetivo es convertir a Sorare en una compañía net-zeroy, en el proceso, establecer nuevos estándares para otras empresas que utilicen la tecnología blockchain. Estamos encantados de asociarnos con Plan A para ayudarnos a alcanzarlo y trabajaremos con ellos para cumplir nuestro objetivo de cero emisiones netas de una manera científica, sólida y estratégica", asegura Nicolas Julia, CEO y cofundador de Sorare.

Por su parte, Lubomila Jordanova, CEO de Plan A comenta: "Sorare es una compañía de gaming de rápido crecimiento, verdaderamente innovadora, que utiliza tecnología de vanguardia para transformar toda una industria. Como un auténtico pionero en sostenibilidad, Sorare ha reconocido los retos de la tecnología que utilizan y se ha comprometido a actuar y a innovar aún más para reducir su huella de carbono. Estamos increíblemente orgullosos de trabajar con ellos para ayudarles a convertirse en el primer juego de deportes fantasy net-zero del mundo gracias a nuestras estrategias de descarbonización basadas en la ciencia".

"En Blisce apoyamos a empresas que están verdaderamente comprometidas con el impacto social y medioambiental en su viaje. El compromiso de Sorare para descarbonizar su negocio es una prueba de que la innovación y la responsabilidad pueden y deberían ir de la mano. Estamos muy orgullosos de respaldarles mientras lideran el camino en el sector en colaboración con valiosos socios como Plan A", concluye Alexandre Mars, fundador y CEO de Blisce.

