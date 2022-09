La Newyorkina, pionera en la fabricación de granola en España, se convierte en B Corp Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:47 h (CET) La Newyorkina, la marca española con sede en Asturias, acaba de convertirse en empresa B Corp por su cumplimiento con los más altos estándares en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial. Las B Corporations, o B Corps, lideran un movimiento global de personas que están transformando la economía del mundo para beneficiar al planeta Como líder en este cambio sistémico, La Newyorkina se suma a una comunidad creciente de empresas que están contribuyendo a redefinir el sentido del éxito empresarial: un éxito que se mide no solo por los beneficios económicos, sino también por el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta.

La Newyorkina es ahora parte de una comunidad de cerca de 5.000 empresas en todo el mundo que se han convertido en B Corp. El estándar B Corp mide el desempeño de la gestión en el conjunto de la empresa y cubre cinco áreas de impacto clave: Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Medio Ambiente y Clientes. Se otorga por B Lab a compañías líderes en su compromiso social y ambiental tras superar un riguroso proceso de evaluación a través del cual las empresas deben proporcionar evidencia de sus buenas prácticas e incorporar su compromiso legal con el propósito social en sus estatutos.

Para Pelayo Pérez, CEO de La Newyorkina, "Habernos convertido en una empresa B Corp es todo un orgullo, esta es la empresa que queremos ser: buena para el mundo".

Pablo Sánchez, director ejecutivo de B Lab Spain, afirma: "Estamos encantados de dar la bienvenida a La Newyorkina a la comunidad de B Corp. Esta comunidad trabaja para reducir la desigualdad, respetar y regenerar el medio ambiente, fortalecer las comunidades y crear empleos de alta calidad con dignidad y propósito. La Newyorkina es un nuevo miembro de la comunidad B Corp, que demuestra con su ejemplo cómo se pueden alcanzar estos resultados".

Sobre el movimiento B Corp

B Corp es un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de las empresas para resolver los problemas sociales y ambientales del siglo XXI. A diferencia de las empresas que solo persiguen fines económicos, las empresas B Corp -cumplen con altos estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. Estas compañías están transformando la economía y contribuyendo a redefinir el sentido del éxito empresarial: un éxito que se mide por el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta.

www.bcorpspain.es

Sobre La Newyorkina

La Newyorkina es una "pequeña compañía de alimentos" pionera en la elaboración de granola artesanal en España. Desde su obrador en Oviedo (Asturias), fabrican granola y Overnights con ingredientes naturales de la dieta mediterránea. Este proyecto, que surgió después de un viaje de sus creadores a la ciudad de Nueva York, ha conseguido hacerse un hueco en el mercado español gracias a su apuesta por la elaboración de un producto artesanal elaborado con ingredientes de primera calidad, pensado para satisfacer los paladares más exigentes.

www.newyorkina.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Atos obtiene la certificación ‘Europe’s Best Workplaces’ de Great Place to Work® NeWind Foods participa en Conxemar por segundo año consecutivo Las puertas automáticas, protagonistas para la adaptación al Decreto de Ahorro Energético Iberik Hoteles participa en la próxima edición de Termatalia El 75% de los trabajadores demanda más flexibilidad, ¿qué es el Fractional Work?