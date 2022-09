¿Qué diferencia hay entre un televisor TCL de pantalla VA y uno IPS? Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 11:08 h (CET)

Hoy en día, existen dos tecnologías diferentes en pantallas LCD.

La elección entre una u otra es determinante para obtener una mejor calidad de imagen, ya que no presentan las mismas características. Principalmente, las compañías de tecnología de consumo fabrican televisores con paneles VA o IPS. Saber reconocerlos y diferenciarlos es importante para tomar una buena decisión al llevar a cabo una compra.

Según los expertos de la firma TCL, los LCD VA garantizan la presencia de colores negros profundos, un alto contraste y una mejor uniformidad en la pantalla. Por esta razón, todos los modelos de televisor TCL cuentan con esta tecnología. En cambio, los paneles IPS presentan negros que pueden verse como grisáceos, el contraste no es tan bueno y suelen generar problemas en la uniformidad de la pantalla.

¿Por qué las pantallas LCD con tecnología VA son mejores que las IPS? Una de las principales ventajas de los paneles VA sobre los IPS es el contraste. En estas pantallas es posible conseguir la reproducción de negros profundos y muchos más detalles en las zonas de sombras. En concreto, el contraste de una pantalla VA puede ser hasta un 300 % superior al de una IPS. De esta manera, los televisores que incorporan esta tecnología son una buena opción para los amantes del cine y las series.

Esta característica también es determinante a la hora de analizar el nivel de brillo de la imagen. Aunque tanto las pantallas VA como las IPS pueden reproducir un brillo similar, el contraste mejorado permite que la imagen sea mucho más clara y nítida. Esto se nota, sobre todo, en ambientes oscuros o con poca luz.

Otra faceta en la que es posible notar una ventaja de parte de las pantallas VA es los llamados “quemados” o retenciones. Esto sucede cuando una imagen queda marcada en el televisor durante algunos segundos. Si bien no es frecuente que suceda en ninguna de las dos pantallas, es mucho mayor el riesgo que se corre con las IPS.

TCL ofrece televisores QLED con tecnología VA Los beneficios de las pantallas VA se ven potenciados en cada televisor TCL con tecnología QLED. Estos productos son capaces de alcanzar un nivel de brillo superior y un mejor contraste. De esta manera, es posible disfrutar de un espectro de color de aspecto variado, vívido y dinámico y, por lo tanto, de una imagen más realista. Actualmente, los profesionales de TCL consideran que una buena opción es un televisor QLED con pantalla VA.

Un producto con estas características es adecuado para los amantes de las películas, los seguidores de programas televisivos y también para los que disfrutan con los videojuegos. En todos estos casos, las pantallas VA con tecnología QLED ofrecen una calidad elevada.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.