MajorDocs, primer festival de cine slow, celebra en Mallorca su cuarta edición centrada en el cine doméstico

El estreno de Film about a father who, de la directora y madrina de esta 4ª edición Lynne Sachs, inaugurará el festival el día 4 de octubre en la Fundació Sa Nostra de Palma, Mallorca.

Calma y lentitud como antídoto frente a la saturación, el ruido y la voracidad en el consumo. La cuarta edición de MajorDocs, el festival internacional de cine documental creativo de Mallorca, se celebra entre el 4 y el 8 de octubre en tres sedes diferentes —INNSiDE Palma Center, CineCiutat y Fundació Sa Nostra— y, un año más, se convierte en el refugio desacelerado de la no-ficción.

MajorDocs, un espacio para descubrir y disfrutar de otras realidades y otras miradas que incluye actividades dedicadas a los procesos creativos y a los creadores como MajorDocs PRO; y MajorDocs EDUCA, un programa que ofrece propuestas y metodologías para propiciar el descubrimiento activo por parte del alumnado del cine como arte, cultura, creación y espacio, reflexión y diálogo.

MajorDocs es un viaje a través de 8 películas, únicamente 8 películas. Una selección en la que la curaduría es su gran apuesta: un menú cerrado de ocho películas que huye de la contraprogramación entre proyecciones y actividades para huir también de la prisa. Además, a través de esa cuidada selección, MajorDocs reivindica el cine de lo real, el cine sin prisa, el cine que profundiza y reflexiona, el cine íntimo que aboga por la calma y el diálogo.

Cuatro días para disfrutar, reflexionar, cuestionar y debatir en un marco íntimo e inigualable como es Mallorca.

Las ocho películas que competirán en la sección oficial son: El silencio del topo, de la cineasta documental y productora guatemalteca Anaïs Taracena; Ardenza, de Daniela de Felice; A night of knowing nothing, ópera prima de la cineasta india establecida en Mumbai Payal Kapadia; We, students, del actor, director e ingeniero de sonido Rafiki Fariala; Herbaria, del director de cine, productor, programador y proyeccionista Leandro Listorti; La playa de los Enchaquirados, del director nacido en Guayaquil, Ecuador, Iván Mora Manzano; Rampart, de Marko Grba, director y escritor nacido en Belgrado, y Aftersun,del director catalán Lluís Galter.

Ocho películas que comparten una profunda mirada autoral, la capacidad de observar lo cotidiano y, sobre todo, el poder de construir una memoria de individuos, familias y territorios.

Lynne Sachs, madrina de la edición, será la encargada de inaugurar el festival con Film about a father who, un documental autobiográfico que la directora grabó a lo largo de 35 años. Cintas e imágenes digitales de su padre, Ira Sachs. La nota musical la pondrán Joana Gomila y Laia Vallès en un concierto en el Centre Cultural Sa Nostra.

MajorDocs es un proyecto de Mosaic y El Obrador y cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca, ICAA y Acción Cultural Española, el patrocinio de INNSiDe Palma Center y Fundación Mallorca Turisme y AETIB y el apoyo de Fundació Sa Nostra, Universitat Illes Balears, Conselleria d’Educació i Formació Professional y Ajuntament de Palma.