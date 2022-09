Lentes ZEISS ClearView, las nuevas lentes que dejan atrás el concepto tradicional en lentes de stock

Las lentes de stock son las más vendidas en todos los mercados, y por eso el objetivo de ZEISS, es aportar nuevas ventajas competitivas a sus clientes, desarrollando una tecnología que permite sumar el rendimiento óptico que aportan las lentes freeform a la rapidez de entrega que caracteriza a las lentes de stock.





La gran mayoría de estas lentes se venden como lentes "estándar", por su precio ajustado y por la rapidez de entrega, tanto del fabricante al óptico, como, del óptico al usuario final. Sin embargo, estas lentes "estándar" no alcanzan el rendimiento óptico que permite el uso de la tecnología freeform.





Las lentes monofocales ZEISS ClearView han roto esta barrera. Este nuevo producto de ZEISS incorpora ventajas en cuanto al rendimiento óptico y a la estética porque están optimizadas con tecnología freeform que se aplica directamente al molde de la lente, además, con una velocidad de entrega de una lente de stock.





Ahora, gracias a las nuevas lentes ZEISS ClearView los usuarios pueden disfrutar de una excelente claridad de visión desde el centro hasta la periferia de la lente, así como de la mejor estética.





Con estas nuevas lentes, la multinacional alemana está transformando el mercado de los monofocales incorporando muchos aspectos del diseño de lentes freeform a la categoría de lentes de stock.





"Con las nuevas ZEISS ClearView, estamos transformando la categoría de lentes monofocales incorporando muchos aspectos del diseño de lentes freeform a la familia de lentes de stock", explica Alberto Cubillas, director general de ZEISS Vision Care España.





La clave, el diseño freeform

En la década de 1990, ZEISS fue pionera en el desarrollo de tecnología de diseño freeform en lentes con superficie, de fabricación. Ahora, es igualmente ZEISS quien introduce el diseño freeform en lentes monofocales para mejorar la óptica y la estética de las lentes de stock. Esto ha sido posible gracias a un diseño freeform desarrollado específicamente para aplicarse a las lentes de stock y al nuevo proceso de fabricación ClearForm que lo aplica a una lente terminada. El diseño de la lente incluye optimización punto por punto con el uso de alrededor de 700 parámetros libres en toda la lente.





Mayor comodidad

El resultado es una lente que ofrece, de promedio, una zona tres veces más amplia de excelente visión, para brindarle al usuario más claridad desde el centro de la lente hasta la periferia[1]. Por lo tanto, las lentes monofocales ZEISS ClearView están diseñadas para ofrecer más comodidad al usuario de gafas.





Mejor estética

Aportan una mejor estética porque las lentes ZEISS ClearView son, de media, un 49 % más planas y hasta un 16 % más finas en comparación con las lentes monofocales esféricas convencionales[2],[3], algo que los usuarios, sin duda, notan y valoran.





Más protección

Las lentes monofocales ZEISS ClearView incorporan, de serie, protección UV Total, hasta los 400 nm, es decir, como una gafa de sol premium, gracias a la Tecnología ZEISS UVProtect y además están disponibles con la última generación de la tecnología de bloqueo de la luz azul, ZEISS BlueGuard, que filtra hasta el 40% de la molesta luz azul que emiten los dispositivos electrónicos de uso masivo hoy día.





Y para ayudar a sus clientes y hasta el 30 de noviembre ZEISS apoya el lanzamiento de las lentes ZEISS ClearView con una potente campaña que incluye acciones online y offline.





Parte esencial en la estrategia de la campaña es la inversión en RRSS, que incluye a Google, y que ha sido diseñada para presentar al usuario final las ventajas de una adaptación con lentes ZEISS ClearView, ofreciéndole incluso la opción de reservar cita en las ópticas ZEISS Vision Expert.





La estrategia se acompaña con el envío, a todos los clientes ZEISS, de material punto de venta para que el óptico pueda llevar a cabo una presentación ágil del producto en la óptica, que cuenta siempre con el valor añadido del diseño ZEISS.





"ZEISS continúa ofreciendo óptica de primera calidad, combinado una entrega rápida y mayores ventajas en las lentes de stock, ofreciendo así, a todos los usuarios los beneficios de la óptica ZEISS. Recomiendo a los ópticos que se informen a través de nuestra red comercial", termina Cubillas.





Más información

www.zeiss.es/vision-care/para-profesionales-de-la-vision/home.html?vaURL=www.zeiss.es/optico





ZEISS ClearForm es una marca registrada de Carl Zeiss Vision GmbH.





[1] Based on a visual clarity simulation on a 50 mm diameter lens area for 1.60 index ZEISS FSV ClearView lenses compared to 1.60 ZEISS AS FSV lenses. Average of +5 D, +3 D, +1 D, -1 D, -3 D, -5 D, and -7 D with and without a cylinder of -2 D. Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.





[2] Measurements of lens flatness (base curve) on 1.60 ZEISS ClearView FSV lenses compared to ZEISS Spherical FSV lenses. Average of -5, -3, -1, +1, +3, +5 D with and without cyl -2 D. Maximum reduction of 49% of -5.00 D with and without -2 D cyl for minus lenses. Maximum reduction of 25% of 5.00 D with and without 2 D cyl for plus lenses. Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE, 2020.





[3] Measurements of lens thickness on 1.60 ZEISS ClearView FSV lenses compared to ZEISS spherical FSV lenses over a range of prescriptions (-5, -3, -1, +1, +3, +5 D with and without cyl -2 D). Maximum reduction of 16% for center thickness of +5.00/-2.00. Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, DE, 2020.