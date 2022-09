La EdTech Lifecole capta más de 750.000 euros de financiación en la fase seed Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 10:23 h (CET) La ronda está liderada por Aulaplaneta y apoyada por los socios destacados de la compañía, Atresmedia Hub Factory, Antai Ventures y Bonsai Venture Capital. Iñigo Mendoza, Belén Cabido, Oscar Hernández y Atresmedia Hub Factory son los fundadores de la compañía que rompe con la educación extraescolar tradicional, ofreciendo un vanguardista modelo educativo centrado en la diversión, la formación y la educación del niño Lifecole, la plataforma más divertida e innovadora de clases extraescolares en España, anuncia una nueva ronda de financiación de Serie Seed valorada en más de 750.000 euros. Esta ronda está liderada por Aulaplaneta, el área de Educación del Grupo Planeta que impulsa soluciones educativas para primaria y secundaria. En ella participan también Atresmedia Hub Factory, Antai Ventures y Bonsai Venture Capital, actuales socios de la compañía.

Con este nuevo impulso, la compañía va a continuar la expansión de su oferta educativa, ampliar su programación de extraescolares y perfeccionar la experiencia de cliente. En definitiva, Lifecole quiere reforzar su reconocimiento como la plataforma de referencia (category leader) de educación extraescolar en España.

Lifecole ofrece clases extraescolares online para niños entre 6-16 años, con educadores expertos, para grupos reducidos (5 alumnos de media), en directo, y a precios asequibles. Todo ello desde la seguridad y la comodidad de su casa. Además, su enfoque online permite que su novedosa oferta educativa llegue a todas las regiones de España, incluyendo la España vaciada. En la actualidad 1.000 estudiantes cursan extraescolares con Lifecole, en rápido crecimiento, con un grado de satisfacción del 98%.

Según el innovador modelo educativo de Lifecole, las clases extraescolares amplían y acrecientan la educación que los niños reciben en la escuela. Este modelo tiene tres pilares:

Diversión: los niños se divierten y disfrutan mientras aprenden. Formación: los niños aprenden conocimientos útiles de nuevas tecnologías (programación, robótica, arte digital, etc.). Educación: los niños desarrollan competencias clave para su futuro (el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico, etc.). El fundamento de este modelo educativo es el currículum por competencias, modelo que están implementando la UE y España. Las clases son divertidas y prácticas, basadas en una pedagogía activa y en experiencias prácticas, donde los alumnos juegan un papel clave en su propio aprendizaje.

El concepto de competencia incluye los conocimientos, procedimientos y actitudes que permiten encontrar y aplicar la mejor solución posible en cualquier situación. Ejemplos son: el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, las habilidades interpersonales (empatía), el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión del tiempo, o la planificación de proyectos, entre muchas otras.

"Esta ronda de financiación nos permite seguir perfeccionando nuestras extraescolares para que los niños se diviertan mientras aprenden y desarrollan competencias claves para su futuro", asegura Íñigo Mendoza, CEO de Lifecole. "Nuestro objetivo es que las extraescolares se conviertan en un pilar de la educación, potenciando el desarrollo de los niños, ofreciendo un nuevo modelo de formación basado en la diversión, la calidad de los contenidos y el uso de las nuevas tecnologías", añade Mendoza.

Para Pablo Lara, Director General del Área de Educación de Grupo Planeta, "con este apoyo del Grupo a Lifecole, reforzamos nuestra apuesta por la educación del futuro. Creemos que los jóvenes de hoy deben formarse en formatos innovadores y motivadores a la vez que lo hacen en contenidos que le facilitarán su futuro laboral."

"En un entorno tan incierto y cambiante como el actual no son tan necesarios los conocimientos estáticos como la capacidad para afrontar una serie de retos inciertos, trabajar en equipo y dominar las nuevas tecnologías. Por ello es tan importante la preparación de nuestros jóvenes", señala Lara.

Sobre Lifecole

Lifecole es la plataforma referente en España de clases extraescolares online y en directo con disciplinas innovadoras, para alumnos de entre 6 y 16 años. Fundada en 2020, cuenta con educadores expertos que proveen cursos online de nuevas tecnologías, enfocado a grupos reducidos, en tiempo real, desde la seguridad del hogar y a precios reducidos.

Lifecole, la plataforma de educación online más divertida e innovadora de España, basa su propuesta a los padres en tres ejes: la diversión, la formación y la educación. Las clases son divertidas, participativas y prácticas. Los alumnos tienen un grado de satisfacción del 98%. Los niños disfrutan formándose en nuevas tecnologías (programación, robótica, producción audiovisual, etc.) mientras desde Lifecole se les ayuda a desarrollar sus competencias (el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, etc.). Dichas competencias serán determinantes para que los niños alcancen el éxito en su vida personal y profesional.

Sobre Aulaplaneta

Aulaplaneta es el Área de Educación del Grupo Planeta que impulsa proyectos y soluciones educativas digitales de carácter innovador para la evolución y mejora del aprendizaje en primaria y secundaria. Su conocimiento del sector, avalados por su experiencia de más de diez años y su presencia en más de 2500 centros educativos, le han permito avanzar hasta convertirse en el referente de la educación digital en España.

Sobre Atresmedia Hub Factory

Atresmedia Hub Factory es el primer venture builder de España creado junto a un grupo de medios español. La compañía fue creada en 2016 como joint venture entre Atresmedia y Antai Ventures con la misión de crear compañías digitales que hagan un uso estratégico de activos publicitarios de Atresmedia. Las compañías son cofundadas junto a sólidos equipos de emprendedores. Hasta la fecha la joint venture ha lanzado seis empresas tales como Mascoteros, Marmota o Valy.

Sobre Antai Ventures

Antai Ventures es un grupo de negocios digitales, fundado en 2012 por Gerard Olivé y Miguel Vicente, que ha creado algunos de los modelos de negocio online y mobile más potentes de Europa y Latam. Su objetivo es impulsar y cofundar productos y servicios digitales con un impacto en la sociedad, transformando así la forma en que las personas consumen y se relacionan. Con ello, Antai busca revolucionar industrias tradicionales y ofrecer nuevas soluciones disruptivas apoyándose en las nuevas tecnologías. Wallapop, Glovo (JustBell), Marmota, o Platanomelón son algunos de los negocios creados desde Antai.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Guialmar, empresa de reformas de cocinas, explica cuáles serán las nuevas tendencias de otoño 2022 en decoración Bakery Group y Proyecto Alpha estrenan en Madrid el documental 'Nunca dejes de moverte' Nace Waves School, la primera escuela de formación en criptomonedas gratuita y disponible en 20 idiomas Legálitas ofrece unos consejos prácticos para paliar los efectos de la inflación La Tagliatella presenta ‘Cuore Felice’ en colaboración con el Cima Universidad de Navarra