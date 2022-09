Yunier Acosta, un emprendedor que apuesta por la comercialización de productos cosméticos y de belleza Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Emprender un negocio no es una tarea que resulte sencilla. No solo se basa en tener una buena idea y ejecutarla, sino también en contar con los medios económicos para llevarla a cabo de manera correcta, realizar un estudio de mercado específico y seleccionar la metodología de comercialización, entre otras cuestiones.

En este sentido, diferentes especialistas en el área aseguran que no existe un momento ideal para abrir un comercio, sino que se trata de tomar la decisión y comenzar. Bajo esa idea surgió Handaiyan Beauty, un proyecto del emprendedorYunier Acosta, conocido como YunierYaar, que se especializa en la comercialización de productos cosméticos y de belleza.

El joven emprendedor creativo Yunier Acosta, conocido como YunierYaar Yunier Acosta es un joven con gran visibilidad en las redes sociales. Esto se debe, en gran medida, a sus funciones como creador de contenidos y emprendedor.

Una de las áreas en las que destaca es el modelaje, ya que es embajador de la agencia Model Management. Esta cuenta con una plataforma digital destinada tanto a modelos amateurs como profesionales, también a creativos que buscan modelos, talentos e influencers para cualquier tipo de proyecto.

Su tarea para dicha compañía consiste básicamente en dar visibilidad a las prestaciones de la misma, con exposición en todos los canales de redes sociales. Como creador de contenido, destaca por sus fotografías como modelo y vídeos en distintos lugares turísticos. Desde fiestas hasta muestra de indumentaria en tendencia, los contenidos que publica Yunier Acosta cuentan con una gran aceptación por parte de los seguidores.

Handaiyan Beauty, una nueva propuesta en la industria cosmética La industria cosmética obtuvo un gran crecimiento en los últimos años, en especial por la gran demanda de productos de calidad para el cuidado personal. Esto se evidencia en los registros, que marcan un aumento del 19 % en las ventas durante 2021, en comparación a 2022, y que estiman que este año la situación será similar.

En ese contexto, surgió la firma Handaiyan Beauty, una propuesta de Yunier Acosta que se enfoca en la comercialización de productos cosméticos y de belleza. Estos destacan por ser resistentes al agua y tienen una textura cremosa y pigmentada.

Algunos de los productos destacados son los labiales impermeables de diversos colores, desmaquillantes e iluminadores para resaltar el rostro. Las características de los mismos pueden observarse a través de las redes sociales, donde también se pueden visualizar vídeos explicativos sobre las formas de uso.

Este proyecto hace que Yunier Acosta sea un referente como emprendedor e impulsor de nuevos negocios.



