La proptech Zazume comienza a operar para el alquiler residencial como fintech con Open Banking

jueves, 29 de septiembre de 2022, 10:02 h (CET) La proptech Zazume, líder en España al digitalizar todo el ciclo de vida del alquiler residencial, comienza a operar en el ecosistema fintech de Open Banking para optimizar la gestión financiera de estos activos. Único modelo ´proptech-fintech´ en España para pequeños propietarios y gestores inmobiliarios facilitará también micro-créditos para la reforma de las viviendas A partir del próximo 1 de octubre, con esta plataforma de Open Banking, los pequeños propietarios y gestores inmobiliarios podrán conectar sus cuentas bancarias para tener el control en tiempo real de la totalidad de los ingresos y gastos de sus inversiones inmobiliarias. Permitiendo así ahorrar tiempo y dinero optimizando sus activos, que además podrán contar con micro-créditos de hasta 3.000€ para la reforma de sus viviendas, con un máximo de 12 pagos y avalados por el contrato de alquiler.

Este modelo fintech ya ha sido probado recientemente en Reino Unido por la británica Hammock,con vínculos societarios con la proptech española. Fundada en 2020 en Barcelona por Jeroen Merchiers, el que fuera director general de Airbnb EMEA (Europa, África y Oriente Medio) quien ha apostado por la máxima innovación al servicio del alquiler residencial.

Así, la proptech española Zazume se convierte en pionero en introducir servicios de Open Banking en España específicamente enfocados en las necesidades del alquiler residencial. Además, garantiza el pago del alquiler incluso cuando el piso se queda vacío. Y es que se vuelca ofreciendo todas las soluciones del proptech en una única plataforma SaaS para optimizar los activos inmobiliarios del alquiler residencial.

Funcionalidad del open banking para el alquiler

Con un algoritmo propio, la compañía certifica y agiliza todas las gestiones bancarias con los inquilinos. La plataforma de Open Banking, integrada en Zazume, permite disponer de todas las finanzas de las propiedades en un solo lugar al conectar tantas cuentas bancarias como sean necesarias y realizar un seguimiento de todos los pagos en tiempo real. Además, esta plataforma -al estar incluida dentro de todos los servicios de la compañía- será gratuita.

Con este nuevo modelo de proptech-fintech, los propietarios que utilizan la plataforma SaaS reciben notificaciones en tiempo real de ingresos y gastos, teniendo en todo momento la gestión del flujo de caja de cada una de sus inversiones inmobiliarias.

Por ejemplo, propietarios con más de 5 propiedades invierten alrededor de un día completo en la ´reconciliación´, es decir, en justificar cada uno de los movimientos bancarios relacionados con cada propiedad, ya sean alquiler, gastos de arreglos, incidencias, liquidaciones, etc. Con esta solución, única en el mercado, tardarían menos de una hora, ya que estas gestiones se resuelven de forma instantánea y automática.

A este respecto, Jeroen Merchiers, fundador y CEO de Zazume señala; "con nuestra tecnología se ́reconcilian´ el 97% de los ingresos recurrentes, incluyendo transferencias bancarias". Y añade, "proporcionamos todas las herramientas de contabilidad para que el gestor de propiedades tenga el control de sus ganancias y pérdidas, incluso facilitando la información necesaria para la tributación en la renta anual".

La solución permite conectar con cualquier banco en España y monitorizar estos movimientos bancarios de forma rápida y ágil -24 horas los 360 días del año- así como segura al estar regulada por la normativa europea de colaboración interbancaria el PSD2.

El pequeño propietario

Para comprobar el éxito del modelo, en una ´fase piloto´ la proptechpuso esta solución a disposición de parte de su cartera de clientes. A este respecto, Raúl Guirao propietario a través de Zazume señala; ";me había acostumbrado al mundo opaco de la administración de fincas donde tengo apenas visibilidad sobre la operativa de mis inmuebles. Con el nuevo sistema contable de Zazume, ahora tengo toda la información sobre mi propiedad a mi alcance en tiempo real. Me permite visualizar los ingresos e incluso financiar reformas, todo de forma muy intuitiva".

En su afán por acercar las mejores tecnologías al pequeño propietario para agilizar la gestión y añadir transparencia al sector, Zazume ya ofrecía servicios para eliminar el riesgo de impago a sus propietarios.

España; éxito del ecosistema Fintech

En 2022, se prevé que el sector fintech continúe creciendo y generando nuevas tendencias. Según EY en su estudio "Las Fintech en España", el grueso de las fintechs que operan en España se dedican a actividades relacionadas con la financiación (22%), seguidas por las soluciones de fiscalidad y contabilidad (19%), la inversión (15%) y los pagos (14%).

