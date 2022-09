Waris Renovables explica las ventajas de instalar paneles solares en Madrid Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 09:26 h (CET) Instalar paneles solares en Madrid está experimentando una alta demanda según Waris Renovables, empresa instaladora de placas solares ubicada en Rivas Vaciamadrid La búsqueda por reducir el consumo energético y aprovechar las energías renovables, facilita a las personas contar con soluciones que puedan garantizar ambas necesidades.

Las ventajas y desventajas de instalar paneles solares en un edificio o casa son variadas, conocerlas ayuda a tomar una decisión más consciente sobre si aprovechar la energía solar, o bien, prescindir de esta alternativa ecológica tan popular.

Ventajas y desventajas de los paneles solares en casas

Los paneles solares en Rivas o en cualquier otra zona de Madrid se ven ahora con más frecuencia en las casas, ya sea por preocupación medioambiental, para minimizar el consumo de energía y los consiguientes gastos de electricidad, o por otras razones.

Aunque son muchas más las ventajas, también existen desventajas de instalar placas solares que considerar antes de tomar la decisión de si merece o no la pena montar esta solución en la vivienda.

Ventajas de montar paneles solares en una casa

La instalación de paneles solares en una casa puede reducir considerablemente la factura de la luz y ahorrar mucho dinero a los propietarios con el tiempo.

También hay varias subvenciones para paneles solares disponibles en la Comunidad de Madrid, con ellas se reduce el gasto inicial para la instalación de los paneles solares, por lo que resulta más accesible.

Para mantener los paneles solares en buen estado de funcionamiento, basta con limpiarlos regularmente.

Como usa energía renovable, la luz del sol, no se daña al medioambiente y siempre se cuenta con ella.

Desventajas de montar placas solares en una casa

Hay que tener en cuenta algunos inconvenientes a la hora de instalar un sistema de paneles solares en una casa o chalet.

La inversión inicial para esta solución es bastante cara. Sin embargo, como ya se ha mencionado, existen subvenciones de hasta el 30% para cubrirlas.

Una casa que necesita muchos paneles solares para satisfacer su elevada demanda de energía también necesitará muchas baterías, lo que no será nada económico. Además, la cantidad de energía que hay que almacenar será considerable.

Las ventajas y desventajas de los paneles solares hay que tenerlas en cuenta antes de tomar una decisión que necesita de una gran inversión.

¿Qué gastos genera la instalación de paneles solares?

Además de conocer las ventajas y desventajas panel solar, es importante considerar los chalets con paneles solares gastos, dado que es un tema importante, tanto por la inversión inicial a realizar como por el ahorro que supone con el paso de los años.

La instalación de las placas solares requiere por lo mínimo unos 10 módulos, esto coloca la inversión inicial a un coste de 4.000 euros. Para amortizar la inversión, se necesitarán de ocho, gracias a que el ahorro de luz se reduce hasta el 50 %.

Deducciones en el IRPF, bonificaciones en el IBI del 50% en algunos municipios y hasta el 90% del impuesto de construcciones, obras e instalaciones son algunos de los beneficios fiscales a tener en cuenta.

¿Cuáles son los mejores paneles solares para una casa?

El chalet es una vivienda que se construye fuera de las zonas más pobladas de la ciudad, por lo que es común que esté aislado de la red eléctrica, o bien, no tenga un acceso tan estable como en otras zonas.

Por eso, la mejor instalación de autoconsumo con paneles solares es el aislado. Se trata de una solución viable porque permite la instalación suficiente de paneles solares y baterías para autoabastecer la demanda energética de la vivienda, sin depender de la red eléctrica.

El sistema de autoconsumo aislado presenta ventajas y desventajas panel solar, como contar con energía 100 % renovable y sostenible, y realizar una inversión inicial alta para satisfacer la demanda eléctrica.

Permisos para instalación de placas solares

Es necesario tener en cuenta los permisos previos y posteriores para instalar del paneles solares en Rivas o en cualquier otra zona, de acuerdo con la Comunidad de Madrid, además de sus ventajas e inconvenientes.

Antes de la instalación, se requieren los permisos de autorización administrativa previa y de construcción, el diseño del sistema fotovoltaico, la licencia de obra e impuestos, los permisos de acceso y conexión a la red, y la autorización ambiental y de la utilidad pública.

Una vez finalizada la instalación, se debe tramitar la autorización de funcionamiento, la legalización de la instalación de autoconsumo, la certificación de finalización de obra y las inspecciones iniciales y rutinarias.

La instalación de paneles solares está sujeta a varios pros y contras, como que empresas expertas se encarguen de todo el procedimiento para agilizarlo o la burocracia que conlleva la concesión de estas licencias.

Modificación de permisos de instalación de paneles solares en Madrid

Con el objetivo de facilitar el proceso para la instalación de las placas solares, en la Comunidad de Madrid se eliminó la licencia de obra. El cambio es un gran avance hacia una comunidad más ecológica y responsable.

Las instalaciones de paneles solares de autoconsumo ya no requieren un permiso obligatorio de la autoridad competente.

Es una medida implementada por causa de la crisis sanitaria de recientes años, de esta manera, se agilizan las tramitaciones, permitiendo reactivar la actividad de autónomos y empresas.

No es necesario presentar una propuesta técnica para obtener un permiso de construcción, ya que este proceso es burocrático e innecesario.

La solicitud del permiso de obras se requerirá cuando los trabajos de instalación de paneles solares puedan modificar la arquitectura de una edificación y en los suelos clasificados como no urbanizable protegido.

Gracias a esto, las personas se olvidarán de esperar largos meses para obtener la licencia de obra, uno de los mayores problemas administrativos de aprovechar estas soluciones sustentables y ecológicas.

Si se busca reducir el consumo energético en una casa, Waris Renovables, empresa instaladora de paneles solares en Rivas Vaciamadrid, recomienda considerar las ventajas y desventajas panel solar es necesario para determinar si es la mejor opción para cuidar del bolsillo y del medioambiente.

