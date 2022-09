El marketing industrial es fundamental para las empresas de este sector, por BCM Marketing Emprendedores de Hoy

Las redes sociales fueron el canal número uno del marketing en el año 2021, según el desarrollador de software HubSpot.

Esta afirma que 7 de cada 10 empresas B2B analizan las redes sociales para determinar sus cuentas objetivo. Estas cifras demuestran la importancia que han ganado las redes sociales para empresas del sector. Su uso bajo una estrategia profesional de marketing industrial ayuda a concretar ventas y conseguir clientes que perduren en el tiempo. La agencia BCM Marketing se especializa en la creación y difusión de contenidos para empresas del sector industrial.

¿Cómo funciona el marketing industrial? Dentro de la publicidad y el marketing existe una rama denominada marketing industrial, especializada en el sector B2B o Business to Business, donde los clientes finales son otras empresas de perfil industrial. Debido a la naturaleza de estos negocios, las compras suelen ser realizadas por profesionales, además de procesos lentos. De esta forma, el criterio de compra es objetivo y se fija en detalles como las especificaciones técnicas y las certificaciones de calidad. Para establecer las estrategias de marketing es necesario conocer el perfil de los clientes y los datos que estos priorizan.

Otra característica importante de este tipo de negocios es que las relaciones entre las empresas suelen ser duraderas, ya que, generalmente, una depende de la otra. Por esto, es importante la transparencia, honestidad y comunicación asertiva durante los procesos de compra y venta. Gracias a estas particularidades, el marketing industrial es consultivo, es decir, se orienta al asesoramiento del comprador. Además, su objetivo final no solo es concretar las ventas, sino fidelizar a los nuevos clientes.

La importancia de establecer una estrategia específica Una de las herramientas más efectivas dentro del marketing industrial son las redes sociales. Sin embargo, su tratamiento es diferente y debe basarse en una estrategia específica para este perfil de empresas. El primer paso será definir a los buyer persona, es decir, una representación ficticia del profesional encargado de hacer la compra dentro de estas empresas. Basándose en las características de este buyer persona, que no deja de ser el target específico de la empresa, es posible crear el contenido adaptado a sus necesidades específicas.

En el diseño de un plan de contenidos para redes sociales se deben establecer objetivos SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. Además, es necesario seleccionar adecuadamente los mejores canales de comunicación que, en la mayoría de los casos cuando se habla de empresas de perfil industrial es la plataforma de LinkedIn.

Por otro lado, la planificación es vital para la publicación de los contenidos, así como la creación de un blog corporativo. Este contiene información relevante sobre los productos y servicios ofrecidos, además de noticias relacionadas del sector y de interés para la audiencia objetivo de la empresa. Agencias de marketing especializadas como BCM Marketing se ocupan de diseñar este tipo de estrategias de contenido para empresas del sector industrial. Los expertos diseñan un plan de Social Media y ejercen de Community Managers para mejorar la presencia y alcance en redes sociales.



