Existiendo trajes del progreso mientras tales trajes para mi tristes, y cabe decir tales estando como trajes que con falsedad presentando mi nombre. Una realidad con un mentir constante, y cabe decir para mi tristes estas usurpaciones que me llevaron para dejarme como parte de los comunes a pesar de estar como el origen de parte relevante de lo original.

Tristes fueron los gestos que me robaron mientras tales gestos besándote con un cuerpo que no estando como mi cuerpo y cabe decir tristes los trenes que me robaron, y cabe emitir saludos cordiales.