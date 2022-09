¿Vuelven aquellos hombrones que cantaban de colores? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:33 h (CET) Aquellos hombrones, es decir, muy hombres, que cantaban con toda su alma la canción de “colores se visten los campos en la primavera”, etc, quería decir que estaban en Gracia de Dios; se escuchaban unos testimonios de vida cristiana que hacían temblar hasta las piedras y levantaba el ánimo del que los oía.

Pues en la actualidad parece que vuelven aquellos hombrones, no cantando de “colores” pero sí rezando el rosatrio en la calle y de rodillas. Vivimos tiempos de esperanza, se acerca el final de esta era, y viene el florecimiento de la Iglesia Católica, que iluminará a todo el mundo. Cantemos el cantar de colores, y recemos en la calle y de rodillas el santo rosario. El mundo dará un cambio radical, no hay que temer, la fuerza del Espíritu es arrolladora y nada ni nadie la puede detener. Doce apóstoles comenzaron a proclamar el Evangelio, que se ha extendido por el mundo entero. Todos eran varones a los que mando Cristo: “Id y predicar a todas las naciones el Evangelio”.

Aquellos hombrones tienen que volver, es el mandato que nos dio Cristo, las mujeres siempre acompañaron a Jesús pero no fue a ellas a las que mando ir y predicar. La labor de la mujer en la Iglesia ya está reflejada en la Santísima Virgen, la cual, por su humildad fue elegida por Dios para ser la Madre de su Divino Hijo, y esa es la misión de las mujeres, imitando a nuestra Madre, ser humildes y servidoras, y siempre han sido y serán las más piadosas y devotas, son las que suministran a los apóstoles con sus oraciones la fuerza de Dios y el valor y la fortaleza para combatir en primera fila a Satanás y establecer el Reinado de Cristo en la tierra. y podemos afirmar y sin temor a equivocarnos, que el triunfo de Cristo no se va a demorar, ya está a la puerta. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

