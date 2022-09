Cenas de empresa en Barcelona y Madrid de la mano de Locations Day Off Events Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una cena de empresa es la oportunidad perfecta para estrechar lazos entre compañeros de trabajo. Puede realizarse por muchos motivos, ya sean celebraciones periódicas por aniversario o fechas señaladas, como Navidad. En cualquier caso, debe organizarse con antelación para evitar que se presenten imprevistos.

Las empresas que deseen realizar este tipo de eventos en Madrid o Barcelona pueden ponerse en contacto con Locations Day Off Events. Esta firma cuenta con más de 15 años de experiencia en la organización de cenas de empresa y llevan a cabo la planificación adaptándose a las necesidades del cliente, poniendo a su disposición una amplia cantidad de espacios y localizaciones.

Packs para cena de empresa En Locations Day Off Events cuentan con un equipo de expertos que se encargan de organizar excelentes eventos corporativos. Ofrecen múltiples opciones de packs de fiesta con todo incluido, con el fin de proporcionar la más grata experiencia a los trabajadores de la empresa. Así, ayudan a fortalecer las relaciones entre los compañeros y crean una mejor comunicación entre ellos a la hora de trabajar.

Los packs incluyen desde alquiler del local al completo para grandes grupos hasta zonas VIP para grupos de empresa reducidos, fotógrafos y photocall, equipos audiovisuales, animaciones, servicio de camareros, shows en directo, entre otros aspectos. Además, algo que no puede faltar es un exquisito menú, cóctel o banquete que varía de acuerdo con el pack elegido. De igual manera, los asistentes pueden disfrutar de copas de Cava de bienvenida, así como bebidas incluidas durante la cena como vinos, refrescos, cervezas y aguas y para el momento más festivo pueden optar entre tiques de consumición long drinks hasta la contratación de hora de open bar.

En caso de ser requerido por el cliente, también ofrecen la posibilidad de hacer planes completamente personalizados y adaptados a sus peticiones. De este modo, se aseguran de satisfacer todos los aspectos que sean importantes para los empresarios, haciendo que la experiencia resulte aún más gratificante.

Espacios para eventos de cualquier estilo Si hay algo que caracteriza a Locations Day Off Events es la gran variedad de espacios para cenas de empresas que ofrecen en Madrid y Barcelona, con distintas temáticas y ambientes. Entre estos se encuentra MANHATTAN, situado pleno Eixample con un diseño espectacular preparado con la más alta tecnología en imagen y sonido y un escenario, Este espacio exclusivo es ideal para actos de empresas y eventos corporativos. Cuenta con capacidad de hasta 300 personas.

Otra localización que ponen a disposición es el New Castle, un castillo del primer tercio del siglo XI. Sus magníficos espacios, tanto exteriores como interiores, permiten realizar una gran variedad de estilos adaptados a cualquier época del año y a todas las necesidades.

Si se busca organizar un evento para un gran número de personas, es mejor al Estilo Portofino. Disponen de una de las fincas privadas con mayor encanto en la provincia de Barcelona, ubicada a tan solo 15 minutos de la gran ciudad. Esta cuenta con vistas impresionantes, rincones de encantos y una decoración elegante.

Realizar un evento corporativo puede ser muy complicado, pero el equipo de profesionales de Locations Day Off Events puede abarcar todos los aspectos necesarios para que no falte ni el más mínimo detalle.



