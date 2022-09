MindFit, la plataforma que está cambiando el concepto del bienestar corporativo Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Casi la mitad de los empleados en el mundo se encuentran en una situación de estrés laboral, impactando negativamente en la productividad de las empresas y organizaciones, lo cual se traduce en unas pérdidas anuales de más de un trillón de dólares americanos, según la Organización Mundial de la Salud.

El bienestar en los ambientes laborales no solo incrementa la productividad, sino que influye en la retención del talento, en la disminución de las bajas laborales, así como en la calidad del servicio a los clientes, la creatividad y el liderazgo.

Por ello, ha nacido MindFit, una plataforma digital integral, tanto en versión web como en aplicación móvil, que ofrece soluciones de bienestar mental, desarrollo personal, profesional y de liderazgo, enfocado a empresas, organizaciones e individuos.

Desde MindFit se ayuda a crear un cambio personal y profesional, trabajando la salud mental, fomentando el trabajo en equipo, las conexiones sociales y el sentido de pertenencia, e impulsando resultados reales y medibles. Se ayuda a cada individuo, en definitiva, a ser más comprometido, más productivo y más resiliente.

Esta plataforma ha sido fundada por tres emprendedores españoles, Juan Carlos García-Cordero, Javier Cacho y Néstor Romero, con una fuerte experiencia en el sector tecnológico, empresarial, académico e investigador, tanto en Europa, como en América y en Asia. En palabras del CEO de MindFit, Juan Carlos García-Cordero: “Hemos conseguido, por primera vez en Latinoamérica y España, democratizar el acceso a la salud mental en las corporaciones. No podemos permitir que en nuestra región suframos una de las mayores pandemias de estrés laboral del mundo”.

MindFit impulsa el desarrollo personal y profesional, dando la oportunidad única de comenzar un viaje con el objetivo de lograr la mejor versión de uno mismo.

¿Pero cómo funciona MindFit, qué lo hace especial? Una vez registrado cada empleado, se realiza una evaluación integral personal, a través de cuestionarios y tests científicamente validados y apoyados con inteligencia artificial, la cual será la base para decidir cuáles son los objetivos y el camino que se elige para alcanzarlos. Tras la evaluación, la plataforma genera automáticamente un informe donde se evalúan las necesidades y fortalezas de cada empleado, con el objetivo de proporcionarle un plan de bienestar mental y emocional personalizado. Dicho plan personalizado dará acceso a los contenidos de la “Biblioteca Digital MindFit”, así como a las sesiones individuales y grupales de coaching o terapia psicológica.

Según Javier Cacho, cofundador y CFO de MindFit, con una gran experiencia empresarial en América y Asia: “Sabemos que la inteligencia artificial está cambiando el mundo. Por ello, hemos querido aprovechar los grandes avances en machine learning para que, por ejemplo, cada uno de los usuarios de MindFit reciba sugerencias personalizadas sobre los contenidos a visualizar o los coaches a elegir para las sesiones individuales. Además, lo que no se mide, no existe, y por ello, con modelos de Business Intelligence brindamos datos relevantes para las decisiones empresariales, a través de potentes cuadros de mando dentro de la plataforma”. Por ello, desde el panel de administración de MindFit, se brinda un análisis detallado sobre la utilización de la herramienta, así como la evolución e impactos obtenidos en cada uno de los individuos o empresas que se benefician de esta poderosa plataforma.

A través de la plataforma de MindFit, cada usuario podrá elegir de manera muy sencilla y rápida a los coaches y otros profesionales que mejor se ajusten a sus objetivos. El coach le apoyará y acompañará en el cambio de posibles perspectivas, así como en la activación de recursos y oportunidades personales de crecimiento y desarrollo. La plataforma recomendará, de manera automatizada, artículos relevantes, podcasts, vídeos y otros recursos digitales de la “Biblioteca Digital”, así como cursos certificados online aprovechando las bondades del microaprendizaje en la empresa.

La metodología que utiliza MindFit ha sido creada y validada por expertos e investigadores de diferentes disciplinas empresariales, técnicas y humanas, aplicando los resultados de las últimas investigaciones en los campos de la ciencia del comportamiento humano y de la psicología.

Según Néstor Romero, cofundador de MindFit y con gran experiencia académica e investigadora en grandes universidades de América y Europa: “El conocimiento científico en campos como la neurociencia, el bienestar y salud mental, la actividad física o la nutrición, se ha multiplicado en los últimos años, pero no todo ese conocimiento ha permeado a la sociedad. Por eso, desde MindFit, hemos seleccionado los contenidos más relevantes, y siempre científicamente validados”.

Además, pensando en la comunidad, la plataforma cuenta con otro servicio llamado “MindFit Rounds”, el cual ofrece una amplia variedad de webinars, talleres y eventos virtuales vinculados con el bienestar físico y mental.

Es importante destacar además la creación del MindFit Institute, centro colaborativo de educación e investigación internacional, comprometido con la conciencia, la comprensión y la mejora del bienestar y desarrollo humano. Entre sus miembros destacan profesionales, académicos e investigadores que colaboran en diferentes programas de I+D en múltiples países del mundo, en áreas como el liderazgo, la felicidad, la motivación, el estrés, la productividad empresarial o la neurociencia, entre otros.

Según Juan Carlos García-Cordero, CEO de MindFit: “Estamos convencidos de que la transformación personal y el bienestar emocional y mental es un paso esencial para aumentar la eficiencia y productividad de las empresas y organizaciones, así como para mejorar la calidad de vida en general. Por ello, lo que más nos mueve a trabajar cada día en este proyecto, es ayudar a mejorar el mundo.”



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inauguración de Rumbita Barcelona Cenas de empresa en Barcelona y Madrid de la mano de Locations Day Off Events THANNAC potencia sus aperturas de tiendas pop-up para acercarse al modelo PHYGITAL Hipotecas 100 % para jóvenes que quieren independizarse, por Helloteca Tratamientos de cirugía estética de la mano de profesionales cualificados y de confianza en CBC Surgery Institute