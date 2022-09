La ciberseguridad es indispensable para el resguardo de la información en las empresas, de la mano de West Telco Europa Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los ataques informáticos son cada vez más habituales en un mundo que avanza vertiginosamente en el proceso de digitalización.

Por ello, las empresas se han visto obligadas a blindar sus sistemas de intrusos que actúan a través de estrategias como el Ransomware, el secuestro de datos, criptomining y otros enemigos, que cuestan millones de euros a empresas tanto grandes como pequeñas.

La compañía internacional implantadora de software West Telco Europa, ofrece acceso a una protección de máxima calidad con la empresa de ciberseguridad KS Consulting, especialista en soluciones dirigidas a resguardar datos, y aplicar controles a tiempo.

Asesoría en ciberseguridad Este equipo de expertos asesores en ciberseguridad ofrece sus servicios, no solo en España, sino en el resto de Europa, con la misión de adaptarse a los marcos regulatorios de cada país. La asesoría está basada en la detección de las vulnerabilidades de cada cliente para identificar la fuga de información causada por ciberdelincuentes. Una vez instaladas las soluciones seleccionadas, como por ejemplo las de Microsoft, para la protección de los datos, los líderes de las empresas tendrán mayor visibilidad de las ciberamenazas y lograrán aplicar controles de inmediato.

Al contactar con los expertos de KS Consulting a través de la página web de la mayorista West Telco Europa, los usuarios accederán a una consultoría totalmente personalizada. Las herramientas están basadas en la nube y on-premise, con el fin de utilizar la inteligencia artificial para investigar cualquier atentado a la seguridad informática.

Análisis de riesgos y recursos avanzados La monitorización y el análisis de la actividad de cada empleado permitirá establecer los parámetros de seguridad más ajustados a la realidad del cliente. Recursos avanzados como Cloud Access Security Broker (CASB), Key Management, Secure Email Gateway, Endpoint Detection and Response (EPR), Anti-malware, Anty-spyware, Antivirus Software, User and Entity Behavior Analytics (UEBA), Threat Intelligent Feeds, Intrusion Detection System (IDS) y muchas más, estarán disponibles para atender cualquier eventualidad en el ámbito de la ciberseguridad.

El equipo de KS Consulting trabaja con la regulación Cybersecurity Framework de NIST, de Estados Unidos, con el fin de implementar medidas, con énfasis en los servicios críticos. La detección de un evento de seguridad cibernética y el restablecimiento de cualquier servicio afectado por un ciberataque también forma parte de la consultoría.

Tanto los emails como todos los documentos estarán clasificados y protegidos, gracias al uso de etiquetas que señalarán si el correo es confidencial, e impedirán su reenvío, copiado o edición. El servicio en la nube está orientado a la administración de aplicaciones para dispositivos móviles, con funciones como la creación de perfiles con uso de password, conexión a redes Wi-Fi, configuraciones de VPN, entre otras. Los especialistas en ciberseguridad aportarán seguridad, confiabilidad y tranquilidad a todas las empresas que deseen ir a un nivel más elevado de protección de su información y, por ende, de resguardo de su patrimonio.



