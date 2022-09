Verdades y mentiras sobre la dieta keto Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Por los beneficios que ha demostrado ofrecer a las personas, ayudándolas a bajar de peso y mejorar su salud, la dieta cetogénica o dieta keto se ha vuelto muy popular en la última década.

Sin embargo, también es una dieta que para muchos resulta polémica por sus características y, especialmente, por las restricciones que ella conlleva. Es por eso que alrededor de la dieta keto giran una serie de mitos y verdades que ahora, con la ayuda de los expertos de Tienda Keto serán aclaradas. La idea es que las personas puedan saber exactamente en que consiste esta dieta y distinguir la verdad de los mitos.

Mitos y verdades de la dieta keto El primer mito dice que se trata de una dieta poco saludable y nutritiva por su presencia mínima de hidratos de carbono. Sin embargo, la realidad es que la calidad nutricional de la dieta keto depende fundamentalmente de los alimentos elegidos. Lo ideal en este caso es elegir fuentes magras de proteína y grasas insaturadas, como pechuga de pollo, carnes frescas y magras, huevos, etc. Otro mito afirma que por la amplia ingesta de grasas que implica la dieta keto, puede modificar negativamente los lípidos en la sangre, elevando el colesterol y los triglicéridos. No obstante, lo cierto es que diversos estudios científicos, algunos con personas obesas, han demostrado que en realidad produce el efecto contrario, beneficiando el metabolismo, reduciendo los niveles de grasa y triglicéridos, elevando al mismo tiempo el colesterol HDL.

Hay también quienes afirman que la dieta cetogénica no es apta para veganos, pero lo cierto es que si bien limita en cierta medida este régimen alimenticio, si es posible tener una dieta vegana. Y así también se podrían mencionar otros mitos como que son malas para la salud por excluir las frutas y muchos vegetales, que inducen a la cetoacidosis o que requieren de píldoras para poder alcanzar la cetosis. Pero la realidad es que esto son solo mitos que la ciencia ha logrado desmentir.

¿Dónde encontrar lo necesario para iniciar una dieta keto? Quienes ya han decidido comenzar una dieta keto para mejorar su salud, bajar de peso o mejorar su rendimiento físico, pero no saben dónde encontrar lo necesario para llevarla a cabo, pueden comenzar por acceder a la web de Tienda Keto. En esta tienda online se comercializan exclusivamente productos y alimentos keto de excelente calidad, los cuales se pueden adquirir fácilmente con unos pocos clics.

Ya sea que se quiera iniciar una dieta cetogénica tradicional o una exclusivamente vegana, en esta tienda las personas podrán encontrar todo lo que necesiten, ahorrando tiempo y dinero. Además, tendrán la seguridad de que todo lo que está disponible a la venta es completamente compatible con la dieta cetogénica.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.