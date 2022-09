El trabajo de Eulogio Medina, el peluquero de los famosos, en el festival Sonorama Emprendedores de Hoy

Sonorama es uno de los festivales más reconocidos de España y destaca por dar a conocer nuevas tendencias musicales y culturales. El festival se celebra desde 1998 en Aranda de Duero, Burgos, siempre a mediados de agosto.

Durante la pasada edición, el peluquero Eulogio Medina ha sido escogido como estilista de varias de las celebridades que se presentaron en el escenario del recinto ferial.

Este profesional de las tijeras, que cuenta con una peluquería en Madrid, es uno de los referentes actuales en el ámbito del estilismo. Su carrera recibió un impulso al ser elegido por varios futbolistas del Atlético de Madrid, como Ángel Correa, Josema Giménez y Rodrigo De Paul.

Peluquero de grandes artistas: Eulogio Medina Durante la última edición del festival Sonorama, realizada entre el 10 y el 14 de agosto, se han presentado artistas de gran éxito internacional como C. Tangana, Loquillo, La Casa Azul, Coque Malla, Celtas Cortos, Leiva, entre otros. En esta ocasión, Eulogio Medina ha dado rienda suelta a su habilidad para peinar y cortar el pelo a diferentes cantantes, entre los que también se incluye Dani Fernández, exmiembro de Auryn.

“Ha sido una experiencia única, ya que el equipo de Sonorama me ha tratado como a los propios artistas, habilitando un set especial en el recinto del festival exclusivamente para estilismo, contiguo al de donde se tomaban las fotografías oficiales”, ha contado el estilista sobre su trabajo en el festival.

De esta manera, Eulogio Medina sigue sumando firmas a su lista de clientes famosos. Recientemente, el peluquero ha recibido la confianza de personajes televisivos de realities de máxima audiencia como Lolo y Manuel de la Isla de las Tentaciones. Además, ha peinado a Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes.

La imagen de grandes marcas profesionales: Eulogio Medina Este estilista ha reconocido que se encuentra “en un momento muy dulce” debido a que “ya son distintas las marcas de primer nivel” que han apostado por él como imagen de sus productos. Esto se debe al reconocimiento cada vez mayor que suscita su trayectoria en el mundo de la peluquería y la barbería.

Actualmente, Eulogio Medina es embajador de marcas como 1984 Barberscience, dedicada a el alta cosmética capilar para barberías, Kamakura Toledo y Sampil Profesional. Las últimas dos son marcas de tijeras profesionales para peluquería de gran notoriedad profesional.

Hoy en día, Eulogio Medina es una referencia para celebridades de la música, el deporte y el espectáculo. Ya sea en su peluquería en Madrid o de manera itinerante en eventos como el festival Sonorama, este profesional de las tijeras está elevando el look de muchos famosos españoles.



