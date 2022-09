El colectivo de arte Food of War oficializa su presencia en Londres con la exposición ‘The Forbidden Journey’

Del 05 al 08 de octubre, la Galería Saatchi es la sede de la primera actividad benéfica en el Reino Unido del reconocido colectivo de artistas internacionales de origen hispanoamericano.

Casi 10 millones de británicos sufren inseguridad alimentaria, es decir, han reducido el consumo de alimentos o se saltaron comidas, como consecuencia del impacto devastador de la crisis que atraviesa el Reino Unido. Así lo reveló un reciente estudio de The Food Foundation, quienes alertaron que esta cifra aumentó un 60 % desde enero y pronosticaron una situación aún más grave en los próximos meses, con el incremento de la inflación y el coste de la energía.

En este contexto, agravado por la crisis económica y humanitaria que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania, la plataforma de arte con propósito Food of War aterriza en Londres con la exposición “The Forbidden Journey: Food and Conflict in challenging times”. El evento que se llevará a cabo en la Galería Saatchi del 05 al 08 de octubre reunirá a 18 artistas contemporáneos de origen hispanoamericano que mostrarán cómo la comida se ve afectada por la agitación geopolítica, las amenazas nucleares, la superpoblación e incluso por la disminución de los insectos. Entre ellos, participan los artistas españoles Quintina Valero y Juan Cabello.

Además, “The Forbidden Journey” es también una subasta silenciosa que estará accesible a través de la página web de Food of War. Los fondos recaudados con la venta de las obras se destinarán al banco de alimentos de Vauxhall Food bank y al apoyo de los proyectos de ArtreHub; este último dedicado a ayudar a los refugiados ucranianos a sanar los traumas de guerra a través del arte.

“The Forbidden Journey” es una retrospectiva del trabajo de Food of War. “Nos hemos propuesto trasladar a los visitantes a las zonas amenazadas como Chernobyl en Ucrania o la Amazonía en Colombia, entre otros escenarios más familiares, para evocar preguntas sobre la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos en países afectados por conflictos”, precisó el artista de efectos visuales Hernán barros, cofundador de Food of War. Por su parte, el artista multimedia Omar Castañeda, también cofundador del colectivo, precisó que “la intención es ir más allá de crear conciencia sobre lo que pones dentro de tu cuerpo, sino más bien incentivar que las audiencias piensen por qué están consumiendo lo que comen”.

Con The Forbidden Journey el colectivo Food of War oficializa su lanzamiento en Londres, gracias a la alianza con la fundación americana Arts Connections y al apoyo institucional de la Galería Saatchi. Así lo informó la directora de Arts Connections, la artista y coleccionista Andreina Fuentes Angarita, quien explicó que Food of War cuenta con 11 años de trayectoria como colectivo de arte en América Latina y, en esta ocasión, se presenta por primera vez en Londres como una plataforma para generar proyectos artísticos colaborativos.

Food of War es un colectivo de artistas internacionales, en su mayoría de origen hispanoamericano, con sede en Londres y sin fines de lucro, que promueve actividades artísticas que abran espacios de reflexión sobre el impacto de los conflictos sociales en los alimentos.El consejo de administración (board of trustees) está conformado por el Dr. Edward González, el PhD en Matemáticas Ricardo Pachón, la empresaria Andreina Fuentes Angarita, la escritora Siofra Dromgoole, la consultora de negocios Carolina Ferro y la directora de arte Rosie Bonnar.

Arts Connection es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.