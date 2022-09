tugesto universaliza los beneficios de un software de RRHH para todas las empresas Emprendedores de Hoy

La automatización de procesos corporativos no solo es fundamental para mantener a cualquier empresa a la vanguardia de la renovación tecnológica, sino que también es primordial para optimizar su funcionamiento.

En ese sentido, las organizaciones pueden avanzar en sus planes de transformación digital y ganar ventajas competitivas en sus sectores. La automatización también permite agilizar los procedimientos regulares de las compañías, por lo que su implementación es importante a la hora de generar cambios en sus sistemas de gestión.

Para tugesto, el control de la nómina y de los recursos humanos es una de esas tareas que, al automatizarse, genera alivios financieros y procedimentales a la compañía. Es por esto que ha desarrollado y diseñado un completo software RRHH, capaz de gestionar todo lo relacionado con el empleado y sus funciones en la organización.

Recursos humanos de la mano de la tecnología Este software combina la acción de 7 programas de gestión legal en una sola plataforma digital: Software de factruración, de contabilidad, software fiscal, de gestión de impagos y de protección de datos. Además, dentro de esta se incluye el de nóminas y RRHH, uno de los últimos y más novedosos y exclusivos del mercado. Gracias a su interfaz completamente intuitiva, el encargado de los recursos humanos tendrá acceso a una gestión de nóminas online y sencilla con pocos clics, a los contratos de cada uno de los empleados, al registro actualizado en tiempo real del horario de los trabajadores, la gestión de trámites laborales, etc. El trabajador también tendrá a su disposición un portal de empleado donde podrá gestionar notificaciones y solicitudes a la empresa. La conexión entre el portal del empleado con el software de nómina permite un mayor control de los procedimientos relacionados con la nómina, incluidos los trámites de pagos.

El programa también ayuda a calcular y resolver la cantidad de la nómina, teniendo en cuenta las especificidades de cada empleado. Esto garantiza que los pagos se realicen de manera puntual, según lo establecido en los contratos y a las políticas internas de las empresas. La herramienta también es capaz de añadir, de manera automatizada, las vacaciones, horas extra y bonificaciones extracontractuales así como de calcular las aportaciones a la seguridad social, entre otros. Este software RRHH se alimenta de los archivos de nómina que la empresa guardaba antes de la automatización y se actualiza cada vez que introduce un empleado nuevo o se da de baja otro.

¿Qué beneficios tiene un software automatizado de nómina? Gracias a este programa, el departamento de recursos humanos de cualquier empresa puede liberarse de cargas administrativas que entorpecen el crecimiento de la competitividad empresarial al no cumplir con los objetivos estratégicos del departamento de RR.HH. La herramienta también ayuda a optimizar procesos relacionados con la nómina y permite un mayor control al sistema de pagos. Con este software, tugesto espera que cada vez más compañías se decidan por automatizar su gestión de nómina y accedan a los beneficios que esto supone para la administración de los recursos humanos.



