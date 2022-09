Escoger la mejor madera, laminada o maciza Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022

La madera maciza, muy utilizada en tiempos pasados para la construcción de estructuras, es aquella que proviene directamente del tronco.

No obstante, con el paso de los años, ha descendido su demanda, ya que poco a poco ha sido reemplazada por la madera laminada por muchas razones. Sin embargo, hoy en día, hay muchas personas que tienen planeado construir una casa o reformarla y no saben cuál es la mejor alternativa. Para despejar dudas, la empresa LOSMA STUDIO ofrece información relevante sobre cada uno de estos materiales y hace una comparación de ambos productos para que cada quien elija el que más se adapte a sus gustos, requerimientos y necesidades.

Por qué la madera maciza ha sido reemplazada por la laminada: LOSMA STUDIO lo explica Los especialistas de LOSMA STUDIO, fabricantes de balcones y ventanas de madera, aseguran que, aunque la madera maciza es más económica, cada vez son más las personas que prefieren acudir a otras opciones. Asimismo, explican que los motivos son varios, pero que uno de los principales es la dificultad para determinar qué tan resistente es este material, ya que cada pieza es diferente.

Por otro lado, indican que ya son muy pocos los fabricantes que ofrecen este tipo de madera. En consecuencia, cada vez han ido quedando atrás los trabajadores de la construcción que trabajan con este producto, pues la humanidad siempre busca moldearse a las tendencias del mercado, donde en la actualidad predomina la madera laminada.

Otro de las desventajas de la madera maciza, según los expertos en la materia, es que no hay piezas de largo ilimitado porque el tamaño de cada una de ellas varía en función del árbol del que se ha extraído. Asimismo, recalcan que este material puede agrietarse a consecuencia de la humedad. Adicionalmente, puntualizan que tiene una poderosa estética porque conserva la belleza pura de la madera como sus fibras y sus tonos.

La madera laminada, un material en tendencia LOSMA STUDIO precisa que la madera laminada es un material que está en auge y que es una de las tendencias a la hora de construir y reformar viviendas. Remarca que este producto tiene muchas ventajas, entre ellas, que con él se pueden fabricar barras de cualquier canto y longitud, lo cual directamente permite que los diseños de las estructuras sean más versátiles.

La procedencia y resistencia de este material están certificados, ese es un aspecto elemental que garantiza a las personas que su construcción sea de calidad y perdurable en el tiempo.

LOSMA STUDIO proyecta sus balcones y ventanas sobre madera laminada procedente de árboles como abetos, pinos, irokos, robles y castaños. Todos sus productos cumplen con los requisitos medioambientales y de preservación del planeta. Por ese motivo, desde el 2012 forma parte del protocolo europeo de certificación de madera.



