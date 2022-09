Una pyme nacida en Vigo, se hace hueco entre las grandes empresas en la feria de CONXEMAR 2022 Comunicae

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 17:42 h (CET) PYT Ingeniería y Proyectos contará con un stand propio en Conxemar, la feria de referencia en el sector de la Pesca y la Acuicultura que tendrá lugar en Vigo los días 4, 5 y 6 de octubre Muchas empresas buscan la oportunidad de estar presentes en Conxemar, una feria consolidada a nivel mundial en el sector, pero solo algunos son los afortunados de contar con un stand propio en la misma. Este año PYT Ingeniería y Proyectos, una pyme gallega, se encuentra entre las grandes empresas nacionales e internacionales que estarán presentes en el recinto ferial.

Manuel Rodríguez Fernández, ingeniero técnico e industrial y CEO de PYT, ha hablado sobre la importancia de estar presente en Conxemar 2022. Afirma que "comoya es sabido por todos Conxemar cada año sigue batiendo récords y consolidándose como una de las mayores ferias del sector a nivel mundial",y muestra de ello es que este año se ha ampliado el nuevo pabellón del Ifevi y el número de expositores será todavía mayor que en ediciones anteriores.

Además, Manuel Rodríguez nos recuerda que en Galicia existe un fuerte entramado de empresas relacionadas con el mundo de la pesca y del congelado, conserveras, cocederos, bateas, frigoríficos, industria cárnica, industrias auxiliares y un largo etcétera y que todas ellas pueden llegar a necesitar los equipos que ofrecen. Ahí reside la importancia de estar presentes en ferias como la de Conxemar.

Manuel Rodríguez, comenta que son "una empresa pequeña en comparación con los otros participantes en la feria, como por ejemplo Impromar, Alfogar, ADM, etc. pero el visitante podrá encontrarse un ejemplo de cada uno de los equipos de PYT". Las personas que se pasen por Conxemar y visiten el stand de PYT Ingeniería podrán ver una controladora de peso GPG20 de banda, que se trata de una controladora de peso dinámica muy usada en producto ya envasado y terminado con unas velocidades variables desde pocos envases hasta cientos de envases por minuto y con una precisión de las mejores del mercado.

El visitante también se encontrará con un detector de metales Sentinel 1000, ya montado sobre su sistema de transporte y con el que se harán algunas demostraciones los días de la feria.

Y finalmente podrán ver un equipo de rayos X Nextguard C330, el modelo de rayos X más vendido por su relación calidad precio y al mismo tiempo compacto para que entre todo en el humilde stand de 16 m2.

Actualmente, la actividad de PYT está bastante diversificada, según afirma su CEO, ya que cuentan con un amplio catálogo de servicios que permite llegar a las necesidades de muchas empresas. PYT está presente en industrias del sector del automóvil haciendo adecuaciones e informes de cumplimiento del RD1215, a nivel particular cuenta con varios proyectos de licencias de actividad por todo el territorio nacional y sobre todo, empresas del sector de alimentación, como por ejemplo, bodegas, conserveras, queserías, industrias lácteas, fabricas de galletas, harinas, aceites, y un largo etcétera, que son el gran fuerte de PYT ingenieros, tal y como cuenta Manuel Rodríguez. También realizan instalaciones de equipos en empresas farmacéuticas, detergentes, higiene personal y cada día siguen llamando para nuevas instalaciones y nuevos proyectos.

Manuel cuenta que "en PYT gustan los retos y los proyectos que tienen cierta dificultad" como pueden ser "las instalaciones donde las velocidades de proceso son altas, ya que siempre tienen una dificultad añadida dado que es muy complicado poder hacer diagnósticos y ver dónde están los problemas". Según el propio Manuel trabajar en una línea de producción donde las velocidades son superiores a 400 envases por minuto, hay que tener todo muy bien ajustado, ya que cualquier desviación o fallo hace perder mucha producción y eso no es bueno para la empresa. El CEO de PYT explica que "es necesario hacer grabaciones en cámara lenta para poder ver los productos al pasar y poder conseguir, por ejemplo, precisiones en el pesaje de 0,3 gramos a 600 envases por minuto es todo un logro. La precisión en los sistemas de pesaje y la buena capacidad de detección en los sistemas de inspección es la punta de lanza de PT".

Manuel Rodríguez hace un llamamiento e invita a todas las personas que visiten Conxemar 2022 a pasarse por el stand de PYT para ver de cerca el trabajo que realiza su empresa.

