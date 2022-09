6 medidas para encontrar mano de obra cualificada en el mercado laboral

Mejorar las políticas de empleo fomentando el reciclaje formativo, adecuar las competencias a las demandas actuales o la puesta en valor de la Formación profesional son algunas de las medidas que plantea Gi Group para evitar la falta de profesionales en el mercado laboral. Los sectores más afectados por falta de personal son la hostelería, construcción y el sector primario. Además, las demandas de profesiones varían según la Comunidad Autónoma y en función de sus actividades económicas predominantes La dificultad de encontrar mano de obra en el país para cubrir más de 100.000 puestos de trabajo es una realidad. Una cifra de vacantes que resulta paradójica si se tiene en cuenta que en España casi 3 millones de personas estaban en situación de desempleo en el mes de agosto.

Esta situación no se da solo en el país, si no que varios países europeos también están viviendo esta realidad. Un escenario que preocupa a los empresarios españoles, y especialmente, a las pymes, que ven como su actividad puede verse muy afectada si esta situación no mejora.

Así, las causas de esta falta de mano de obra son diversas. Por un lado, motivos demográficos como el envejecimiento de la llamada generación de los baby boomers, la continua despoblación del país, la escasa movilidad geográfica, o la falta de relevo generacional. Sin embargo, esta situación también se debe a la deficiencia de competencias formativas para las demandas existentes en el mercado laboral actual y los obstáculos que se encuentran las empresas a la hora de contratar, debido a los complejos trámites burocráticos.

Desde Gi Group, empresa de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, han elaborado una serie de medidas con el objetivo de conseguir llenar el vacío que existe hoy día en el mercado laboral, y evitar el cierre de empresas o la disminución de su rendimiento.

Mejora de las políticas de empleo fomentando el reciclaje formativo. Adecuación de las competencias a las demandas actuales. La puesta en valor de la Formación Profesional como un motor clave para conseguir profesionales cualificados. Considerar la Automatización como una posible opción ante la falta de algunos perfiles. Fomentar la flexibilidad. Promoción interna dentro de las compañías para conseguir atraer y retener el talento.

Los perfiles más buscados en cada CC.AA. dependen de su sector dominante

Los sectores que más afectados ante esta falta de trabajadores son los de hostelería, construcción y el sector primario, agricultura y ganadería. Del mismo modo, quien buscan perfiles de transportistas, sanitarios y profesionales del sector IT también han notado la escasez de oferta.

Por comunidades autónomas, la falta de personal varía en función de los sectores o las actividades más relevantes en cada región. Por ejemplo, en Galicia se buscan estibadores, mientras que en Aragón los perfiles más demandados son los de industriales y agrarios.

Por otro lado, en Canarias falta personal aeroportuario y conductores, mientras que en Baleares y Cantabria se demandan especialistas en atención al cliente y administrativos con idiomas. En el caso de Madrid, se buscan principalmente técnicos de prevención de riesgos laborales y en la Comunidad Valenciana, perfiles tecnológicos.

En comunidades como Murcia, País Vasco y Navarra se necesitan ingenieros o soldadores como en el caso de Castilla La Mancha y Extremadura.