La tecnología, al servicio del aprendizaje

El auditorio del Instituto de Estudios Bursátiles acogerá el próximo 18 de octubre, entre las 15:30 y las 20:30 horas, el encuentro TECH & e- LEARNING SUMMIT, donde se darán cita más de 100 personas. Durante la jornada, diferentes expertos debatirán sobre innovación, nuevas herramientas, soluciones digitales y hablarán de las últimas tendencias en el sector educativo TECH & e-LEARNING SUMMIT es el evento ineludible para conocer el papel que la tecnología está teniendo en el ámbito educativo y los retos y oportunidades de un sector que, según el informe elaborado por la consultora Making Science, "Transformación sectorial: hacia un futuro más digital", es el que más ha evolucionado en España en los últimos años. Más de 100 asistentes, entre directores de IT, rectores o especialistas en protección de datos, entre otros, se darán cita el próximo 18 de octubre para compartir su punto de vista sobre temas tan relevantes como la realidad extendida, el cloud computing o la ciberseguridad.

El encuentro, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de ponentes como Cristina Murgas, directora de Comunicación Financiera e Institucional de QUUM; Francisco Javier Sánchez, fundador y responsable de Desarrollo de Negocio de Neotica; Carlos J.Ochoa Fernández, fundador y CEO de ONE Digital Consulting; Carlos Sánchez, director comercial en Paycomet o Miguel Abreu, director general en B-FY, entre otros.

Algunos de los temas que se tratarán durante la jornada serán cómo mejorar la gestión, seguridad y rendimiento de la red WiFi de un centro educativo, como los avances en las ciencias cognitivas, la disponibilidad de información, los nuevos enfoques pedagógicos y el énfasis en el aprendizaje permanente están diversificando los intereses y las formas de aprender o por qué el aprendizaje informal y no estructurado está ganando cada vez más reconocimiento.

El encuentro, que comenzará a las 15:30 horas estará patrocinado por B-FY, Neotica, LingoKids, Banco Sabadell, Worldline, Paycomet, Autenticae y Vértice. Además, contará con el apoyo de el Instituto de Estudios Bursátiles, la Asociación AEPI, la Cámara Argentina de Internet, la Asociación de Técnicos de Informática, IEBS Digital School, Todo Startups, la Revista de Transformación Digital, Digital Innovation News, Marketing Insider Review, Diario Crítico.com, Emprendedores 2020, el Periódico de la Publicidad, QUUM, Interactive, Be In Crypto, Latina Valley, el Clúster Big Data Madrid y la Fundación Big Data, Control Publicidad, The Standard CIO e Insenia Desing School Madrid, entre otros.

Para asistir al evento, consigue entrada AQUÍ

Acerca del evento

TECH & e- LEARNING SUMMIT es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales, en este caso, en el sector educativo, uno de los que más cambios ha sufrido en los últimos años.

Urban Event Marketing: Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT, con más de 20 años de experiencia, liderada por Mariana González Robles y Patricia Ramos Carrero.