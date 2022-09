Raixer, una de las mejores cerraduras inteligentes con control de ruido para alojamientos turísticos Emprendedores de Hoy

La tecnología facilita la vida a todos los niveles, y lascerraduras inteligentes se han convertido en una gran solución para los alojamientos turísticos, evitando preocupaciones, tanto a propietarios como a huéspedes.

Comodidad tanto para huéspedes como propietarios Hoy en día, se puede alquilar un apartamento turístico a través de plataformas especializadas y hacer toda la gestión online. Sin embargo, el momento de entrega de las llaves continúa siendo incómodo para todos los implicados.

Para el propietario, porque tiene que estar pendiente de la llegada de los huéspedes para poder darles la llave y que accedan al apartamento o dejársela a alguien de confianza que se tome la molestia de hacer la entrega.

Y para los huéspedes tampoco es un momento fácil. Puede que hayan llegado con retraso a la ciudad o que se hayan perdido de camino al apartamento y saber que tienen a alguien esperando les hace sentir mal.

Al final, esto supone una pérdida de tiempo para todos. Por suerte, en Raixer están a la última cuando se trata de cerradura para alojamientos turísticos. Un sistema que permite la llegada autónoma de los huéspedes.

Con una cerradura inteligente se reducen las preocupaciones y los costes operativos, agilizando el proceso de check-in y de check out. Con el móvil, se puede organizar la llegada autónoma de los huéspedes, en apenas un minuto se tiene todo listo.

Estos agradecerán poder alojarse lo antes posible, y no tener que estar esperando para entregar las llaves cuando se marchan, así que seguro que las evaluaciones del alojamiento mejorarán.

Las ventajas de la cerradura inteligente de Raixer Conexión con el PMS Al conectar la cerradura con el PMS, cuando se realice una reserva del apartamento, los datos se cargan automáticamente. Aunque también se pueden añadir a mano y no se tardará más de un minuto.

Llegada autónoma de los huéspedes Una vez registrada la reserva en el sistema de cerradura electrónica, hay varios métodos para garantizar la entrada autónoma.

Está el acceso automático, que facilita la entrada mediante la programación del portero automático, de forma que el usuario no necesita hacer uso de su móvil. Pero también está la opción de llamada perdida, que abre la puerta cuando el sistema recibe la llamada del teléfono del huésped.

Para la apertura con código se envía un enlace al interesado. Al entrar en él, podrá introducir un código numérico para abrir la puerta. Este enlace puede pegarse en forma de código QR para que el huésped solo tenga que escanearlo desde la propia puerta. Todos los códigos autorizados se gestionan en tiempo real desde la app para móvil o desde la página web de Raixer.

Gestión de accesos Utilizar un sistema de acceso como la cerradura electrónica, también ayudará a gestionar mejor el mantenimiento del inmueble, ya que se puede dar acceso tanto al personal de limpieza como el de mantenimiento.

Registro con la policía Se puede compartir un link con los huéspedes desde el que pueden escanear su DNI o pasaporte para realizar el registro con la policía. A través de la app se puede seguir en tiempo real el proceso y ver la información relativa a los huéspedes conforme la vayan añadiendo. Los datos se extraen automáticamente y se envían a la policía sin haberse de preocuparse.

Además, junto al link se puede adjuntar una copia de las condiciones de la estancia, para que el huésped tenga claro lo que puede y lo que no puede hacer.

Control absoluto de lo que pasa en la vivienda y sensor de ruido Con la cerradura electrónica se lleva a cabo un control de acceso. A través de la app se puede comprobar si los huéspedes han llegado al apartamento y completado el proceso de registro con la policía. También estar informado de cuando se marchen tras su estancia, lo que permite ofrecer late check out de forma controlada.

Además, se podrá tener un mayor control sobre la posible celebración de fiestas en la vivienda. Porque la cerradura cuenta con sensores de movimiento, por si hay que hacer reclamaciones.

La cerradura inteligente de Raixer es económica y autoinstalable. Raixer dispone de servicio de instalación para aquellos que prefieran no instalarlo. El modelo Raixer Gyro es muy fácil de instalar y hará que la gestión de la vivienda vacacional resulte mucho más sencilla mejorando a su vez la experiencia de los huéspedes.



