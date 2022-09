Diseño, innovación y sostenibilidad se citan en el exclusivo NEOLITH GLOBAL SUMMIT, que reunió a los principales clientes del Grupo Neolith de más de 80 países diferentes

Del 20 al 22 de septiembre se celebró en el headquarter del Grupo, la séptima edición de la cumbre anual, NEOLITH GLOBAL SUMMIT, donde bajo tres grandes pilares; diseño, innovación y sostenibilidad, se superaron los números de cualquier edición anterior Bajo el lema "Welcome to the sintered stone revolution. Again",del 20 al 22 de septiembre Neolith celebró en el headquarter del Grupo, la séptima edición del NEOLITH GLOBAL SUMMIT. El exclusivo encuentro global de Neolith que superó todos los récords de participación, reunió a los principales clientes del Grupo, procedentes de más de 80 países diferentes; quienes celebraron juntos el éxito de Neolith en todos los mercados donde opera, lo que le ha llevado a alcanzar una posición de liderazgo global en cuanto a diseño de producto y a tecnología se refiere.

A lo largo de estas jornadas, los asistentes escucharon de primera mano, las líneas estratégicas de crecimiento, expansión e inversión del equipo ejecutivo, detrás de pilares clave para el Grupo Neolith como son la Innovación, el branding y las diferentes estrategias industriales que están haciendo de Neolith, la marca de superficies más demandada actualmente del mercado.

También pudieron conocer en exclusiva, un lanzamiento sin precedentes: Neolith Iconic Design. La nueva generación de superficies con el mayor avance tecnológico con impresión 3D. Un lanzamiento que representa un cambio revolucionario, resultado de dos años de trabajo del área de I+D+i y que fue presentado en primicia, donde se pudieron tocar y observar in situ diseños impactantes para la categoría, sin limitaciones, con infinidad de recursos decorativos y un diseño integral en todo el volumen, gracias a la tecnología propia, patentada y exclusiva desarrollada por Neolith.

Durante el encuentro se presentaron, además, otras 10 novedades, desde mármoles blancos o negros, piedras grises o tostadas, transparencias, semi-transparencias, y un amplio abanico de increíbles texturas superficiales. Propuestas elegantes y diferenciadoras que tuvieron una gran acogida entre los asistentes.

El nutrido grupo también pudo visitar las nuevas instalaciones de Neolith, entre las que destaca la ampliación de la planta de producción para seguir dando respuesta a la demanda creciente que está teniendo la marca en todo el mundo, y para la fabricación de las nuevas superficies presentadas.

El Summit combinó sesiones de trabajo y ocio. Este último incluyó espectáculos musicales y artísticos de primer nivel, así como sesiones gastronómicas propias de una marca que es la aliada perfecta de la alta cocina, con el objetivo de intercambiar ideas, éxitos y experiencias y seguir haciendo de Neolith, la marca global número uno de referencia en el mercado.

Para José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith, "Neolith es una compañía líder, revolucionaria, en constante crecimiento, donde nuestros socios son la pieza clave para continuar desarrollándonos como marca y mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado. Con ellos compartimos en foros como este, ideas, habilidades y experiencias, dando siempre lo mejor de nosotros mismos, haciéndolo realidad y de manera diferente. Ese es el ADN de todos los que conformamos Neolith, y de nuestra razón de ser que no conoce fronteras".

Contra la pobreza energética

Tras el lanzamiento de Neolith Iconic Design, la compañía también presentó la iniciativa social asociada a este nuevo lanzamiento. Una campaña para contribuir a paliar la pobreza energética, donde a través de la propia eficiencia energética de Neolith, calculada a partir del total de metros cuadrados producidos de esta nueva serie, la compañía asumirá el gasto anual de energía de casi 350 hogares. Con esta iniciativa, Neolith continua contribuyendo a satisfacer los requerimientos básicos, de energía en este caso, de familias en situación de vulnerabilidad.