¿Qué servicios incluye la peluquería Aguapanela entre sus especialidades?

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 11:52 h (CET)

El cuidado del cabello es muy importante, ya que tener una melena brillante y bien cuidada es sinónimo de una vida sana. Hay que tener en cuenta que existen cabellos secos y cabellos grasos como consecuencia de una generación excesiva de sebo, haciendo posible la aparición de otros problemas como caspa o seborrea cuando se produce demasiado sebo y se deposita en el cabello.

Para cuidar el cabello de forma saludable buscando solucionar estos problemas del cabello de una forma eficaz llega Aguapanela, un salón de belleza saludable ubicado en Sevilla, específicamente en el corazón de Triana, que ofrece tratamientos de peluquería y estética con productos orgánicos.

Aguapanela, una peluquería para conseguir una imagen natural y elegante El servicio de peluquería de Aguapanela va mucho más allá del cuidado básico del cabello como corte, lavado y peinado. La aplicación de barros para el pelo es una de las especialidades de la empresa para dar color al cabello. Estos tintes orgánicos aprovechan los beneficios que ofrecen las plantas junto a arcillas y minerales para purificar en profundidad la fibra capilar, consiguiendo restaurarla al mismo tiempo que colorean.

El color óleo – orgánico es una de las tendencias de belleza cosmética que permite la coloración permanente a base de aceites sin amoniaco, también disponible en el salón de belleza. Tratamientos como el alisado orgánico o técnicas para elegir el rubio perfecto como babylights, balayage, woodlights, smokey hair o chunky highlight también cuentan con los profesionales en Aguapanela para su correcta aplicación.

Los peluqueros y estilistas de Aguapanela estudian el color base del cabello, la fisonomía, el color de piel, e incluso la personalidad del cliente para recomendar la técnica de forma personalizada.

Los mejores cuidados corporales completos con Aguapanela El salón de belleza Aguapanela aplica tratamientos a base de productos orgánicos combinados con técnicas manuales y tecnología de vanguardia no invasiva para lograr el equilibrio perfecto entre naturaleza y tecnología.

Uno de estos tratamientos para el cuidado corporal es el drenaje linfático manual, el cual sirve para eliminar el exceso de líquidos y toxinas, facilitando el tratamiento de la celulitis y logrando disminuir el volumen, ya que elimina los líquidos que causan la hinchazón corporal. Esta técnica requiere cierta dosis de intuición y mucha precisión, ya que la presión es un factor determinante en cada caso.

Asimismo, Aguapanela también cuenta con el equipo profesional para aplicar vacumterapia, un procedimiento para cualquier persona que quiera remodelar su figura sin pasar por el quirófano. La aparatología no invasiva empleada en esta técnica permite succionar la piel y los tejidos que se encuentran debajo de esta, de tal forma que realiza un masaje de presión negativa, empujando los tejidos y la piel desde el interior al exterior.

El salón de belleza Aguapanela cuenta con una tecnología de última generación y un equipo profesional preparado para la aplicación de estos y otros cuidados de remodelación corporal más vanguardista, como el tratamiento Wonder, para tonificar y aumentar la musculatura de forma rápida y efectiva.



