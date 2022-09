Esther Calvo de Mora, pasión por y para la farmacia Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 10:59 h (CET)

Con una amplia experiencia en el mundo de la salud, Esther Calvo de Mora, farmacéutica y titular de la Farmacia Butrón, ha desempeñado diversas funciones importantes. Como, por ejemplo, en el área de estudios cardiovasculares a nivel internacional en Clinical Research Associate; desarrollo de negocio y gestión de CRM en Key Account Associate; jefa de departamento durante el desarrollo de un producto destinado al tratamiento del Alzheimer por Product Manager de Reminyl, así como Vicepresidenta 2ª del Colegio Oficial De Farmacéuticos de Madrid (COFM).

Fue a partir de 2009 cuando se convertiría en la titular de Farmacia Butrón, una importante farmacia Madrileña compuesta por profesionales farmacéuticos con dilatada experiencia.

Recorrido académico de Esther Calvo de Mora Al día de hoy, Esther Calvo de Mora posee diversas titulaciones en distintas áreas, además de un amplio recorrido académico. En primer lugar, hay que destacar que es poseedora del DEA (Diplom of Advance Investigation Studies, que le fue otorgado por sus sobresalientes calificaciones en el desarrollo de su proyecto llamado Proyecto de Investigación sobre la Industria Farmacéutica Mundial y Europea en la Universidad Complutense de Madrid. Además de eso, es Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, en la cual alcanzó las máximas calificaciones. Tiempo después también cursaría satisfactoriamente un Doctorado en el departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad Complutense de Madrid, así como el Máster de Dirección de Empresas Farmacéuticas y de la Salud en el Instituto de Empresa de Madrid. Entre sus titulaciones también destaca su Título Superior en música, otorgado por el Real Conservatorio de Música de Madrid, y titulaciones obtenidas en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel.

Esther Calvo de Mora también habla 3 idiomas, inglés, alemán y francés, cada uno con sus respectivas titulaciones. Además, ha hecho una variedad de cursos en formación interna en Pivotal sobre herramientas informáticas, farmacovigilancia, investigación clínica, patologías cardiovasculares, legislación y mucho más. Asimismo, ha realizado cursos de formación en distintas áreas en Janseen de laboratorio Johnson & Johnson, entre los que se destacan el de Marketing, Desarrollo de Negocio, Nuevos Productos, Departamento médico.

En definitiva, se trata de una importante profesional y polímata de la sociedad española actual.

Una experiencia profesional extraordinaria No solo es sumamente destacable el aspecto académico de Esther Calvo de Mora, sino también todo lo que tiene que ver con su experiencia como profesional. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado de manera sobresaliente en el campo de la salud. De hecho, ha participado como miembro electo de Órganos de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid desde 1994 hasta 2004. Allí ha colaborado no solo con el Consejo de Gobierno, sino también con Delegación de Estudiantes, Claustro Universitario, Junta de Facultad y distintos departamentos de farmacia. Todo esto le ha valido ser galardonada con la Medalla a los Servicios Prestados a la UCM. Así mismo, ha sido socia y fundadora del periódico universitario nacional “Generación XXI”, así como de “Manuscritos.com”, una empresa dedicada a la edición y venta de libros a través de la web. Por otro lado, ha sido también responsable de la empresa Doctores Calvo de Mora S.A, ha trabajado para el afamado laboratorio Johnson & Johnson y mucho más.

Al día de hoy, Esther Calvo de Mora no solo es titular de Farmacias Butrón, sino también lleva a cabo un importante papel en la Oficina de Farmacia y Delegada de la zona de San Blas desde 2011. En la actualidad, se trata de una de las profesionales más importantes del sector farmacia, y una figura importante en la formación jóvenes farmacéuticos, técnicos y auxiliares.



