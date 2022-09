COVERTTO. Las ventajas de las cubiertas automáticas para piscinas Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 10:29 h (CET)

Las piscinas son espacios ideales para practicar natación, divertirse mientras se toma un baño o compartir con amigos un momento de relajación. Sin embargo, los que tienen el placer de tener una piscina saben que no todo es tan idílico, ya que su mantenimiento conlleva tiempo y esfuerzo, sobre todo cuando no están cubiertas.

Por eso, las cubiertas automáticas para piscinas como las producidas por COVERTTO representan una buena opción a causa de las diferentes ventajas que ofrecen.

Los beneficios de las cubiertas automáticas para piscinas Las cubiertas automáticas para piscinas son unas lamas flotantes de PVC o policarbonato, que se despliegan o enrollan automáticamente sobre la superficie. Entre sus múltiples ventajas, destaca su facilidad de utilización, ya que tanto la instalación como el uso diario no requieren grandes esfuerzos ni conocimientos. Estas cubiertas permiten mantener el agua de la piscina más limpia al cubrirla contra la suciedad, lo cual ayuda a disminuir la evaporación del agua. Por otro lado, son perfectas para obtener el efecto de climatización adecuado, ya que retienen mejor el calor y proporcionan así mayor tiempo para el baño. Las cubiertas automáticas añaden un factor de seguridad especialmente útil para niños y mascotas. Esto se debe a que están fabricadas con materiales resistentes, lo cual evitará caídas accidentales al agua. Otro beneficio es el ahorro que representan estos productos. Por un lado, consumen menos energía en comparación con otros sistemas y, a la vez, no necesitan mucho mantenimiento, ya que con su uso se necesitan menos productos químicos para las tareas de limpieza.

Cubiertas para piscinas de calidad en COVERTTO COVERTTO es un negocio especializado en la fabricación de cubiertas automáticas para piscinas con más de 15 años de experiencia en el sector. Los productos que ofrece son personalizables en diferentes aspectos como color, dimensión, puertas, ventanas y tipo de motorización. Esta empresa destaca por ofrecer una gran variedad de productos que comprende cubiertas bajas y altas, cubiertas de lamas, además de otros artículos relacionados como cerramientos y cortinas de cristal. Además de su gama de cubiertas estándar, COVERTTO crea estructuras para piscinas a medida adaptadas a las necesidades del cliente. Cabe destacar que los modelos de cubiertas de piscinas de los que disponen están certificados y avalados por la normativa europea. Además, ofrecen un servicio de postventa en las cubiertas de aluminio para verificar que el producto funcione de forma eficiente y el cliente esté satisfecho.

En la tienda de COVERTTO se pueden encontrar cubiertas automáticas para piscinas a un buen precio. Con el uso de estos productos, el cuidado, mantenimiento, limpieza y protección de la piscina están garantizados.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.