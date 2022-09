​A 190 años del viaje de Darwin por la Patagonia

Era septiembre de 1832 cuando el bergantín Beagle llegó a las costas de Punta Alta bajo el mando del capitán Robert FitzRoy. Era el comienzo de un viaje que en territorio argentino duraría 18 meses, y que seis años después, resultaría clave para su célebre teoría de la selección natural de las especies que lo cambiaría todo.



Cuando el HMS Beagle zarpó de Devonport el 27 de diciembre de 1831, Charles Darwin tenía apenas veintidós años y se embarcaba en el viaje de su vida. Su diario revela que es un naturalista que hace observaciones pacientes sobre la geología y la historia natural, así como sobre personas, lugares y eventos. Presenció y visitó volcanes en las Galápagos, vio la araña de gasa de la Patagonia, navegó a través de los arrecifes de coral de Australasia y registró el brillo de la luciérnaga; estos recuerdos se encuentran en estos extraordinarios escritos.



Los conocimientos adquiridos durante el viaje de cinco años pusieron en marcha las corrientes intelectuales que llevaron al libro más controvertido de la época victoriana: El origen de las especies. Una introducción sobre los antecedentes del trabajo de Darwin, así como notas, mapas, apéndices y un ensayo sobre geología científica y la Biblia de Robert FitzRoy, amigo de Darwin y capitán del Beagle, proporcionan contexto para esta increíble historia. El viaje en el Beagle es la primera edición completamente ilustrada del diario de Darwin e incluye extractos de El origen de las especies para que el lector pueda conectar el viaje del autor con el descubrimiento que lo hizo famoso.



Darwin nació en 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Su padre y su abuelo eran médicos. Después de estudiar Medicina durante dos años en Edimburgo, decidió abandonar y estudiar teología en la Universidad de Cambridge. Fue gracias a uno de sus maestros allí, el botánico Dr. Henslow, que Darwin recuperó su interés por las Ciencias Naturales, especialmente en geología, botánica y entomología. También fue este inteligente maestro quien le aconsejó a Darwin que abordara el «Beagle» y se uniera a la expedición del Capitán Fitz Roy como naturalista.



El barco de diez cañones bautizado «Beagle» propiedad de la Royal Navy y comandado por el capitán Fitz Roy finalmente zarpó de Devonport en 1931 después de fallar dos veces debido a las fuertes tormentas. Los objetivos de la expedición fueron completar los estudios de las costas de la Patagonia y Tierra del Fuego; dibujar planos de la costa de Chile, Perú y algunas islas del Océano Pacífico y, por último, pero no menos importante, realizar una serie de observaciones cronométricas en todo el mundo. Charles Darwin formó parte de esta expedición.

Cuando Darwin estuvo en Punta Alta, era el punto de referencia que tomaban los marinos y era todo soledad. El Beagle permaneció unos 45 días en el lugar y se exploró la zona en botes. Llegaron hasta la Fortaleza Protectora Argentina, que había sido fundada cuatro años antes. Es el origen de la actual ciudad de Bahía Blanca.

Exploró la región con la ayuda de Syms Covington, un joven grumete de 15 años, que lo acompañaría hasta unos años después de finalizada la expedición.

FitzRoy describió los fósiles que el joven Darwin subía a bordo como “cargamentos de basura aparente”. Lo que las barrancas de Punta Alta conservaban era una mandíbula inferior, un tarso, un metatarso y restos de un armadillo gigante. Análisis realizados con posterioridad demostraron que pertenecían a gliptodontes y megaterios. Se entusiasmó cuando comprobó que esos restos eran sorprendentemente similares a los ejemplares vivos. El tema lo obsesionaba. También se dedicó a la clasificación de plantas y animales y a estudiar la estratificación de los sedimentos.

Cuando cruzó los Andes, descubrió que los ratones eran distintos de un lado a otro de la cordillera y en la observación de la fauna de la isla Galápagos, le llamó la atención la semejanza de los ejemplares que antes había encontrado en el continente. Desechó la teoría de una creación divina y se inclinó por la hipótesis basada en el estudio de las variaciones de las especies. Señaló que dichas observaciones “solo pueden ser explicadas suponiendo que las especies se modifican gradualmente”.

Darwin se refería a estas tierras como “la Sudamérica española”. Conoció a Juan Manuel de Rosas, visitó sus campos y vio cómo trabajaban los gauchos a sus órdenes. Un salvoconducto que el hombre poderoso de las pampas le facilitó le permitió moverse con libertad en los convulsionados días de la revolución de los Restauradores de octubre de 1833. Cuando se cruzó con unos exaltados y todo pintaba para terminar de la peor manera, fue tratado con toda consideración al ver que contaba con la protección de Rosas. También en su diario describe su visita a Santa Fe y su encuentro con el gobernador Estanislao López.

De esta parte del mundo, le llamó la atención el grado de corrupción de la administración pública y el poco apego al trabajo de las clases bajas.

Charles Darwin y su paso por la Patagonia

Del diario de viaje: 23 de diciembre. “Llegamos a Puerto Deseado, en la costa de la Patagonia, en la latitud 47 ° Sur. El Beagle echó anclas a unos metros de la costa de la bahía, cerca de las ruinas de una antigua construcción española. Salté a tierra firme de inmediato. Aterrizar por primera vez en un país desconocido es siempre muy interesante y lo es aún más cuando el paisaje tiene sus propias características particulares y notables. Uno de ellos es el hecho de que existen inmensas mesetas sobre superficies de pórfido a 200 o 300 pies sobre el nivel del mar. Estas mesetas son completamente planas y su superficie está formada por una mezcla de guijarros y tierra blanca. De vez en cuando, hay manchas de maleza de color marrón grisáceo y rosado y algunos, pero pocos, arbustos espinosos.

El clima es seco y agradable y el cielo azul rara vez está cubierto de nubes. Todos los intentos de colonizar esta costa de América en la latitud 41 ° sur han fracasado. El simple nombre de “Puerto del Hambre” es lo suficientemente claro como para mostrar las duras condiciones que deben haber sufrido algunos cientos de pobres infelices. Es significativo que ni siquiera uno de esos hombres sobrevivió para contar su experiencia. La fauna y flora patagónica es limitada. Los escarabajos son una vista común en las mesetas del desierto y, a veces, aparece un lagarto tímidamente. También hay buitres que vuelan por el cielo azul y en los valles se pueden encontrar varias especies insectívoras.

El guanaco o llama silvestre es típico de esta región. Se le puede llamar camello de América del Sur y se encuentra comúnmente en las tierras cálidas del continente, así como en las frías islas cercanas al Cabo de Hornos. Este es un paisaje solitario y aislado. No hay árboles. Todo lo que puedes encontrar, si tienes suerte, es un guanaco que parece estar en guardia, vigilando en lo alto de un cerro. Aunque casi no se ve ningún otro animal ni siquiera un pájaro, atravesar este desierto donde no se encuentran objetos para mirar te da un gran placer y te hace preguntarte: ¿qué edad tiene esta meseta? ¿Alguna vez se ha visto de esta manera? ¿Cuánto durará esta desolación? ¿Quién puede responder estas preguntas? Todo lo que nos rodea parece eterno. Sin embargo, las misteriosas voces que se escuchan en estas inmensidades suscitan terribles dudas”.

De regreso a casa y luego de casarse, Charles Darwin recopiló todas sus notas sobre la exploración y entre 1840 – 1843 las publicó bajo el título de Zoología del viaje a Beagle. En 1851 también publicó algunos estudios sobre los «cirrípedos», una especie especial de crustáceo marino. Fue en 1859 cuando finalmente publicó la obra de veinte años: su muy conocido libro titulado El origen de las especies.