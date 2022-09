El papel de la Asistencia en la eficiencia energética de los hogares, según Allianz Partners Comunicae

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 09:54 h (CET) El alto coste en inversión de las energías no renovables y la creciente conciencia sobre el impacto del consumo energético en el medio ambiente, han generado la necesidad de contar con elementos que hagan de los hogares lugares más sostenibles. Sin embargo, implementar estas soluciones no siempre es tarea sencilla El aumento en el coste de la luz y el gas ha generado un creciente interés por las herramientas de autoabastecimiento que abaratan el coste de consumo en las viviendas. Esta necesidad ha dado cabida al interés por contar con hogares energéticamente eficientes, que cuenten con elementos como placas fotovoltaicas, permitiendo con ello conseguir ahorrar en las facturas y disminuir la huella medioambiental.

Según datos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), España cuenta con algo más de 150.000 instalaciones de autoconsumo, un número inferior comparado con el de otros países europeos. Sin embargo, la tendencia al alza de las instalaciones fotovoltaicas crece; en especial después de la derogación del ‘impuesto al sol’ y la puesta en marcha de programas de ayudas al autoconsumo y almacenamiento, amparadas en el ‘Next Generation EU’ -impulsado por la Unión Europea-.

Estas ayudas, gestionadas por las Comunidades Autónomas, tienen el objetivo de hacer que el autoconsumo y el uso de las renovables sea cada vez mayor y, en algunos casos, ofrecen una reducción de hasta el 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), conviniéndolas en un impulso para quienes están dispuestos a invertir en la sostenibilidad de sus hogares.

El papel de la Asistencia

Aunque la tendencia a contar con una vivienda energéticamente eficiente es cada vez mayor, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE), más del 80% de los inmuebles en España se consideran ineficientes, contando con calificaciones inferiores a la "E". Esto puede deberse al coste de las instalaciones, su amortización y al desconociendo sobre cómo obtener la calificación de éstos, además de las posibles medidas correctoras que mejoren la eficiencia de los hogares.

Atentos a esta tendencia, Allianz Partners, empresa líder en Seguros y Asistencia, ha diseñado soluciones de instalación, reparación y mantenimiento de paneles solares a través de redes de profesionales especialistas, con las que puede prestar una gestión integral que abarca desde los trámites necesarios para la obtención de subvenciones ofrecidas por las administraciones públicas, hasta soluciones que pueden complementarse con estudios a medida para optimizar los hogares. Así mismo, la entidad y, gracias a su red de profesionales, ayuda en todas las gestiones necesarias en torno a la certificación energética de las viviendas.

Juan Luis Pérez-Cejuela responsable de Asistencia de Hogar de Allianz Partners indica: "La sostenibilidad en el hogar es posible. Contar con herramientas que nos permitan convertir nuestra vivienda en un espacio eficiente y con un uso consciente de la energía, puede convertirse en una oportunidad para ahorrar costes y no solo en términos económicos, sino también como elemento clave en el impacto y reducción de nuestra huella medioambiental. En Allianz Partners somos conscientes de nuestro papel en el entorno, uno que asumimos junto a nuestro objetivo de facilitar la vida de millones de clientes".

