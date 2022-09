Cuatro contornos de ojos para dar respuesta a cada necesidad de la piel de marcas como Omorovicza, Medik8 o Perricone MD

Ya sea por su efecto antiarrugas, porque eliminan el efecto panda o porque ofrecen efecto iluminador. Aquí algunos de los que más adicción crean a los que los utilizan Hay quienes dicen que los contornos de ojos no son tan necesarios y, normalmente, esos son los que no los usan y quienes no han probado aún ese producto definitivo y perfecto para tratar las preocupaciones de sus ojeras. Y es que los expertos siempre insisten en que el contorno debe tratarse con aliados específicos ya que, como explica Raquel González, cosmetóloga y responsable de formación de Perricone MD en España: "Además de llevar ingredientes específicos para tratar aspectos como la oscuridad o la inflamación, activos que no están pensados para el resto del rostro, los contornos suelen formularse teniendo en cuenta que la piel de esta zona es más fina y con unos niveles de pH ad hoc, ya que no comparte el mismo pH que el resto de la piel".

LA TABLA DE LA SABIDURÍA

¿ES NECESARIO UN CONTORNO DE OJOS? "Es una zona en la que conviene utilizar un producto específico porque es más fina y necesita formulaciones a un nivel de pH diferente al del resto del rostro" – Raquel González, cosmetóloga y responsable de formación de Perricone MD



¿QUÉ OCURRE SI NO USAMOS UN CONTORNO DE OJOS? "Probablemente, no se conseguirán los efectos deseados para tratar preocupaciones como las arrugas, finas líneas, inflamación, manchas oscuras… ya que se requiere de formulaciones específicas que estén cuidadosamente diseñadas para esta zona" – Ana Yuste, directora de Formación de Aromatherapy Associates



¿Y SI USAMOS LA CREMA HIDRATANTE O UN SUERO AL USO EN SU LUGAR? "Es mejor llevar la crema o un suero hacia el contorno de los ojos antes que no usar nada, pero no ofrecerá las mismas garantías y resultados que un producto diseñado específicamente para esta región del rostro" – Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza



¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES MÁS FAMOSOS? "Destacan los ingredientes descongestivos como el pepino, la cafeína o el té negro, así como aquellos más centrados en tratar el envejecimiento: retinoides, ácido hialurónico, etc" - Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

¿Cuáles son los contornos que más fidelidad generan?

Un contorno con todos los ingredientes clásicos

Hay activos que son clásicos de los contornos, aunque uno que los incluya casi todos es muy raro de encontrar. Reviving Eye Cream de Omorovicza es el favorito de cualquiera que lo prueba y, además, siempre repiten. Incluye Vitamina K, Árnica y Extracto de pepino, tres activos que, en sinergia, trabajan para refrescar, suavizar, reducir la inflamación y disminuir las ojeras. Además, se combina con un complejo termal exclusivo de la firma que lo hace único, ideal para regenerar y rejuvenecer la piel. En conjunto, consigue lo que promete su nombre, revitalizar la mirada.



109€ en Purenichelab.com

Un producto para diez preocupaciones y con patentes propias

Este contorno es el más vendido de la firma y obedece a los beneficios que aporta. Cuenta con una tecnología de patente propia diseñada por el Dr. Perricone que consiste en agrupar una serie de ingredientes muy poderosos con un sistema de cristal líquido que optimiza el producto y permite tratar las diez preocupaciones más comunes relacionadas con el contorno de los ojos: pérdida de luminosidad, textura irregular, tono de piel sin uniformidad, pigmentación, rojeces, poros dilatados, líneas finas, arrugas y la pérdida de firmeza, además de descongestionar la zona profundamente. Es un combo súper completo digno de ser testado.



99€ en Perriconemd.es

Un shot de retinoides

Un suero-crema que trata el contorno de los ojos con retinoides y no con cualquiera de ellos, sino con r-Retinoato, una versión que es prima del retinol y, para qué negarlo, mucho más evolucionada. Tiene los mismos efectos, pero más rápidos, ya que la molécula del retinyl retinoato es hasta 8 veces más potente y, todo ello, sin causar las irritaciones habituales del retinol al inicio de su uso. Además, está encapsulado de tal forma que se puede usar de día y de noche. ¡Todo son ventajas! Un Ferrari para el contorno de los ojos.



122€ en Medik8.es (Web asociada a Awin para afiliación)



Un contorno para auto cuidarse

Se puede usar a diario o como tratamiento cuando se quiera dar un mimo y dedicarte a hacer un día de mascarillas, ya que el tiempo de aplicación son 30 minutos. Se trata de un contorno en parche que lleva principios de patente propia y de origen coreano. Desde un complejo de loto a un shot despigmentante (denominado WhiteTen TM) completan la fórmula de los Lotus Melight Eye Patches de Boutijour, capaces de descongestionar con su refrescante hidrogel al tiempo que trabajan sobre la pigmentación y la luminosidad. De hecho, se pueden aplicar en otras zonas del rostro donde se quiera tratar las machas, por ejemplo.



63€ en Purenchelab.com