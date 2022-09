Los fichajes más caros del 2022 en Europa Dieciséis de los veinte más caros de la campaña estival han sido realizados por clubes ingleses Redacción

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 09:32 h (CET)

El mundo del fútbol está íntimamente ligado a las posibilidades económicas de cada club y sus posibilidades en el mercado de fichajes. La influencia de estos factores es capital y afecta directamente en el rendimiento ofrecido sobre el terreno de juego y en las previsiones que realizan los aficionados y expertos a través de plataformas especializadas como Apuestas.guru. En este contexto, hay una conclusión muy evidente que muestra la ventana del verano de 2022, previa al inicio de la competición: la Premier League está, económicamente, varios escalones por encima de LaLiga y el resto de competiciones domésticas europeas. Así lo confirman los números.

Dieciséis de los veinte fichajes más caros de la campaña estival han sido realizados por clubes ingleses, un dato demoledor que no había sido tan explícito en cursos anteriores. El resto de movimientos han sido realizados por equipos españoles, concretamente por FC Barcelona y Real Madrid, lo que sitúa, aunque con bastante diferencia con respecto a la primera posición del ranking, al fútbol español como el segundo más afianzado económicamente en el continente. Si bien esta posición se debe, principalmente, a la hegemonía que blaugranas y madridistas, ya que las inversiones del resto de representantes de LaLiga han sido mínimas.

El fichaje más caro del verano tiene el nombre de Antony, un delantero brasileño que jugaba en el Ajax holandés y por quien el Manchester United ha desembolsado 95 millones de euros. Su juventud (22 años) y la buena aportación goleadora han sido los factores determinantes para que el club de Old Trafford realice una inversión tan alta. Otro jugador que no llama especialmente la atención se ha convertido en el segundo fichaje con el valor más alto. Es el defensa francés Wesley Fofana, actualmente jugador del Chelsea, que pagó al Leicester 82,5M por el traspaso. Su experiencia de dos temporadas en la Premier y su corta edad, nacido en el 2000, le avalan.



En el top 3 de fichajes más caros del verano se cuela el Real Madrid, que ha pujado fuerte por el centrocampista galo Aurélien Tchouameni. Un montante de 80 millones recibió el Mónaco por este joven futbolista que ha dejado buenos destellos en el Santiago Bernabéu durante sus primeras semanas de competición.

Inversiones conocidas en LaLiga

El club blanco ha podido financiar esta inversión gracias, en cierta medida, a la venta de Casemiro al Manchester United, la quinta más alta del mercado. Es superada por los 75M que el Liverpool pagó al Benfica para reforzar su delantera con el uruguayo Darwin Núñez. Otro conocido del fútbol español, el atacante sueco Isak, es el sexto en este ranking porque el Newcastle tomó la decisión de pagar 70M a la Real Sociedad. Por otro lado, el español Cucurella ha dado un paso importante en su carrera al convertirse en jugador del Chelsea, tras una operación tasada en 65,3M, la octava con mayor valor.

El Barcelona

El FC Barcelona ha sido el principal animador del mercado en España. Entre sus siete incorporaciones, hay tres que se encuentran entre las veinte inversiones más potentes en Europa. Raphina, procedente del Leeds, Lewandosky, el mejor goleador del continente, y Koundé, defensa central procedente del Sevilla, han costado al Barça un total de 153 millones de euros. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

