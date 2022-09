Descubrir recetas fáciles, rápidas y económicas con verduras de la mano de la especialista Vanessa Venturas Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las verduras son un elemento fundamental en toda alimentación saludable, principalmente porque son extraordinarias fuentes naturales de vitaminas y minerales que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, y en consecuencia para la buena salud.

Sin embargo, es posible que a muchas personas les resulte un poco difícil poder incluir verduras en recetas que sean creativas y también deliciosas, que todos puedan disfrutar. Es por eso que Vanessa Venturas, amante de la cocina y las recetas saludables, habla un poco acerca de la importancia de las verduras en la alimentación. Así mismo, ofrece en su canal de Instagram @cocinandomelavida recetas interesantes y sabrosas con estas.

¿Por qué es importante incluir verduras en las comidas? Las vitaminas y los minerales son cruciales para el ser humano, porque estos contribuyen al óptimo funcionamiento del organismo. Desde el buen funcionamiento del sistema inmune, el crecimiento y el desarrollo de los músculos, hasta el desempeño saludable de los órganos del cuerpo, son algunas de las razones por las que es indispensable asegurar un buen suministro de vitaminas y minerales.

El cuerpo no puede producir muchos de estos componentes, por lo tanto, deben ser provistos por medio de la alimentación. De ahí la importancia de las verduras en la alimentación, ya que son una extraordinaria fuente natural de vitaminas y minerales. De hecho, está demostrado científicamente que el consumo de verduras es capaz de ayudar a mantener una buena salud. Incluso, es capaz de contribuir a la prevención y combate de ciertas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. De esta manera, preparar platos que incluyan verduras es, en pocas palabras, una excelente manera de contribuir a una buena salud.

Recetas con verduras, deliciosas y saludables Muchas personas creen erróneamente que los platos que incluyen verduras suelen ser menos ricos que otros, sin embargo, esto está lejos de la realidad. De hecho, hay infinidad de magníficas recetas que están hechas a base de verduras. Vanessa Venturas, por ejemplo, muestra en su perfil de Instagram recetas sumamente fáciles, rápidas, económicas, pero sobre todo muy exquisitas, que se pueden preparar y disfrutar en casa.

Un ejemplo fabuloso es su receta de farfalles con verduras y feta, que incorpora, entre otros ingredientes, calabacín, espárragos trigueros y guisantes. También está la receta de arroz salteado con setas y espinacas, un plato sencillo que incorpora, además de espinacas frescas, una buena cantidad de champiñones. Por último, se puede mencionar también la apetitosa receta de rollitos de berenjena con queso de cabra, una combinación fabulosa y sencilla de preparar que no dejará a nadie indiferente.

Como bien muestra Vanessa Venturas, no es nada difícil preparar recetas ricas a base de verduras y de esta manera, asegurar un suministro constante y natural de vitaminas y minerales. En todo caso, siempre se puede consultar su cuenta en Instagram @cocinandomelavida, repleta de muchas más recetas e ideas de este tipo para preparar en casa y comenzar a disfrutar de los beneficios saludables de las verduras.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.