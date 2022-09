Retomar la rutina adecuadamente para vivir con tranquilidad de la mano de Psicología y Género Emprendedores de Hoy

La rutina diaria puede significar un peso para muchas personas que esperan el final de la semana para poder descansar y practicar su verdadera pasión. No obstante, otras consideran esa rutina como algo esencial para su bienestar físico-mental y el desarrollo eficaz de sus hobbies y vida profesional.

Cuando este tipo de personas rompen sus buenos hábitos para tomarse un tiempo de vacaciones, suelen experimentar sensaciones desagradables. En Psicología y Género, web especializada en servicios psicológicos, mencionan tips terapéuticos para disfrutar de las vacaciones y retomar rutinas sin sentirse intranquilo.

¿Por qué retomar rutinas es idóneo para estar más tranquilo? Muchos expertos consideran importante salir de la rutina un momento para respirar un aire diferente, compartir tiempo con amigos y familiares y disfrutar de un rato de entretenimiento sin pensar en las tareas diarias. Sin embargo, en Psicología y Género, la doctora y psicóloga Mariola Fernández Sánchez explica que es importante no intentar romper de golpe esta rutina.

De hecho, es más saludable y efectivo aprender a relacionarse con el entorno diario, logrando adquirir paso a paso una vida más equilibrada entre el trabajo y el descanso. De esta manera, cuando una persona decide tomarse unas vacaciones o un fin de semana de aventura, el cerebro no interpretará la vuelta a la rutina como algo perjudicial o negativo. La Dra. Mariola Fernández Sánchez proporciona a sus pacientes un tip terapéutico para conseguir ese equilibrio y un mejor estilo de vida. Este tip consiste en hacer una lista de pros y contras de los entornos en los cuales una persona se desenvuelve, con el fin de comprender que ninguna actividad es completamente mala o buena.

¿Cuáles son los beneficios de tener una rutina diaria? Por lo general, tener una rutina se interpreta como algo negativo que el ser humano necesita evitar si desea tener una vida feliz y tranquila. Sin embargo, los hábitos diarios ayudan a las personas a formarse de manera profesional y a mejorar sus aptitudes e incluso actitudes en un periodo de tiempo determinado.

Asimismo, hábitos como hacer ejercicio o caminar un poco a las tardes ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y mantener el cuerpo activo durante el resto del día. Tener un estilo de vida organizado también es bastante útil, ya que muchas personas pueden sentirse inquietas o poco realizadas cuando no conservan el orden de sus cosas y labores. Las rutinas y una buena organización evitan acumular trabajo o sufrir insomnio y también, permiten distribuir de manera óptima la energía. La lista de pros y contras sugerida por Psicología y Género ayuda a las personas a entender estos y otros beneficios que pueden conseguir en sus actividades del día a día.

La Dra. Mariola Fernández Sánchez, líder de la web Psicología y Género, posee un máster de estudios superiores en Psicología Clínica y un máster en Psicología Jurídica. Los servicios psicológicos que ofrece en esta página web se caracterizan por ser profesionales, individualizados, rigurosos y confidenciales.



